Chelsea ra giá bèo cho Garnacho

Manchester United và Chelsea chưa thể thống nhất mức phí chuyển nhượng cho tiền vệ Alejandro Garnacho.

Garnacho chỉ muốn đến Chelsea. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Chelsea dự định trả 30 triệu bảng cho Garnacho, nhưng MU đòi 50 triệu bảng mới để cầu thủ người Argentina rời đi. Trước đó, Bayer Leverkusen từng đưa ra lời đề nghị khoảng 30 triệu bảng vào tháng 1, nhưng lập tức bị MU từ chối.

Garnacho được cho là rất háo hức với việc chuyển đến Chelsea và đã yêu cầu MU để anh gia nhập đội bóng này. "The Blues" từng có những cuộc đàm phán với "Quỷ đỏ" trong một thời gian dài, thời điểm MU định giá Garnacho lên tới 70 triệu bảng. Hiện tại, CLB thành Manchester chấp nhận giảm giá bán để tiền vệ người Argentina nhanh chóng tìm bến đỗ mới.

Hôm 12/8, Garnacho được cho là đã ra tối hậu thư cho MU, ám chỉ việc đội nên chấp nhận để anh gia nhập Chelsea ngay hè này. Nếu không, Garnacho sẽ ngồi dự bị trong mùa tới và nhận lương đầy đủ.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina nằm trong “nhóm 5 người” bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch hồi đầu hè, cùng Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford và Tyrell Malacia. Quyết định này được đưa ra sau khi Garnacho tỏ thái độ không hài lòng vì phải ngồi dự bị ở chung kết Europa League.

Kể từ khi ra mắt đội một, Garnacho chơi 144 trận, ghi 26 bàn và kiến tạo 22 lần, đồng thời góp phần mang về FA Cup 2023/24 và Carabao Cup 2022/23.

