La Liga hỗn loạn trước giờ G, 158 tân binh 'mắc kẹt' trên giấy

Chỉ còn hơn 48 giờ trước khi bóng lăn, nhiều CLB ở Tây Ban Nha phải tăng tốc hết cỡ nếu không muốn trận mở màn diễn ra với đội hình chắp vá.

Barcelona chưa thể đăng ký Rashford.

Khoảng 2 ngày nữa, La Liga 2025/26 sẽ khởi tranh nhưng các CLB ở cả La Liga EA Sports lẫn La Liga Hypermotion (hạng nhì) vẫn chạy đua với thời gian để kịp đăng ký tân binh.

Trong tổng số 283 bản hợp đồng mùa hè, mới 125 cầu thủ xuất hiện trên danh sách chính thức của La Liga. Nguyên nhân chính do giới hạn lương khắt khe và các thủ tục giấy tờ phức tạp. Điều này khiến không ít CĐV lo lắng, bởi nhiều ngôi sao mới chưa chắc ra sân ở vòng mở màn.

Barcelona tiếp tục đối mặt bài toán đăng ký cầu thủ như các mùa trước. Sau chấn thương của Ter Stegen, Inaki Pena là thủ môn duy nhất đủ điều kiện thi đấu. Hai thủ môn Joan Garcia và Szczesny cùng 5 cầu thủ khác gồm Rashford, Gerard Martin, Fort, Bernal, Bardghji chưa có giấy phép. Trong đó, ba cầu thủ trẻ có thể tạm chơi cho đội B.

Celta Vigo chưa đăng ký bất kỳ tân binh nào. Jutgla, Bryan Zaragoza, Ilaix và Radu đều có nguy cơ vắng mặt ở trận ra quân. Levante thậm chí mới chỉ có 3 cầu thủ được đăng ký trên trang La Liga. Tân binh vừa thăng hạng này sẽ có vài ngày hoạt động tích cực trước trận gặp Alaves.

Real chỉ còn mỗi Franco Mastantuono chưa được đăng ký do chưa đủ 18 tuổi.

Sevilla tiếp tục bị bó buộc bởi quỹ lương, mới có 14 suất đăng ký chuyên nghiệp cho trận gặp Athletic Bilbao. 10 cầu thủ chưa đủ điều kiện, trong đó nhiều trụ cột như Vargas, Alfon, Vlachodimos, Suazo hay Akor Adams. Getafe mang về 9 cầu thủ, nhưng mới đăng ký được duy nhất Coba. Betis còn 6 cái tên chưa đủ điều kiện gồm Pau Lopez, Ricardo Rodriguez, Valentín Gomez, Cucho Hernandez, Deossa và Junior Firpo.

Elche mới đăng ký German Valera. Các tân binh khác như lvaro Rodríguez, Martim Neto, Iturbe và Petrot vẫn chờ "bật đèn xanh". Riêng Real Sociedad, Mallorca, Alavés và Girona chỉ còn vài trường hợp chờ đăng ký.

Real Madrid, Atletico, Rayo, Valencia, Espanyol và Oviedo mỗi đội chỉ còn một trường hợp chưa xong, phần lớn do chuyển nhượng diễn ra sát ngày. Athletic Bilbao, Villarreal và Osasuna là 3 đội hiếm hoi hoàn tất toàn bộ thủ tục và có thể an tâm bước vào mùa giải.

Ở hạng nhì, nhiều đội còn chưa động tĩnh. Andorra, Castellon, Cadiz, Almeria, Ceuta, Huesca và Sporting chưa đăng ký bất kỳ tân binh nào. Las Palmas và Valladolid mới đăng ký 2 cầu thủ. Chỉ Leganes và Albacete hoàn tất 100% việc đăng ký đội hình mới.