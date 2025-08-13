Real Madrid phản đối trận Barcelona - Villarreal tại Mỹ

Real Madrid chính thức lên tiếng phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Villarreal và Barcelona (vòng 17 La Liga) tại sân Hard Rock, Miami (Mỹ) vào ngày 20/12.

Barca là nhà ĐKVĐ La Liga mùa 2024/25.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng đây là động thái “mang lại lợi thế không công bằng” cho các đội liên quan và “tạo ra tiền lệ nguy hiểm” cho bóng đá Tây Ban Nha.

Theo thông tin từ RFEF, đề xuất được gửi lên UEFA xem xét sau khi đạt thỏa thuận sơ bộ với La Liga. Tuy nhiên, Real Madrid khẳng định đã yêu cầu FIFA không cấp phép nếu chưa có sự đồng thuận của tất cả CLB tham dự giải, đồng thời kêu gọi UEFA và Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) ngăn chặn.

“Việc đưa một trận đấu chính thức ra ngoài lãnh thổ mà không thông báo hay tham khảo ý kiến các CLB vi phạm nguyên tắc thi đấu sân nhà - sân khách, làm mất cân bằng cạnh tranh và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của giải”, Real Madrid nhấn mạnh. “Nếu thông qua, đây sẽ là bước ngoặt tiêu cực cho bóng đá, mở ra ngoại lệ dựa trên lợi ích phi thể thao”.

Tham vọng đưa La Liga ra nước ngoài không mới. Năm 2019, kế hoạch Barcelona - Girona bị hủy do phản đối từ FIFA và RFEF. Năm 2024, ý tưởng tổ chức trận Barcelona - Atletico Madrid tại Mỹ cũng đổ bể vì quỹ thời gian quá gấp. Hiện FIFA nghiên cứu tác động của việc đưa các trận đấu giải VĐQG ra ngoài lãnh thổ.

Không chỉ La Liga, Serie A cũng đang chuẩn bị cho trận AC Milan - Como diễn ra tại Australia vào tháng 2/2026, cho thấy xu hướng toàn cầu hóa bóng đá đang nóng lên, nhưng vẫn còn gây tranh cãi gay gắt.