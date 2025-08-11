Barca đổi đời nhờ tỷ phú Saudi Arabia?

Giới doanh nhân Saudi Arabia đang lên kế hoạch đầu tư lớn vào CLB Barcelona, với các cuộc thảo luận về các phương án hợp tác đang được tiến hành giữa đôi bên.

Nếu các cuộc đàm phán thành công, khoản đầu tư từ Saudi Arabia có thể giúp Barcelona vượt qua khó khăn tài chính.

Theo Mundo Deportivo, các công ty Saudi Arabia, bao gồm tập đoàn xây dựng NEOM, muốn đầu tư hàng chục tỷ euro vào Barcelona, để giúp CLB giải quyết những khó khăn tài chính kéo dài của đội bóng.

Chủ tịch Joan Laporta từng có chuyến thăm Saudi Arabia vào đầu năm, gặp gỡ Yasser Al-Misehal, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia tại Riyadh, mở ra khả năng hợp tác giữa đôi bên. Các nguồn tin từ Saudi Arabia cho biết thêm nhóm đầu tư từ Trung Đông đang nghiên cứu các phương án như tài trợ áo đấu, tài trợ đội bóng rổ, hoặc thậm chí mở một học viện bóng đá tại nước ngoài để hợp thức hóa dòng tiền.

Nguyên nhân cho việc "lách luật" này đến từ việc người nước ngoài không thể trở thành cổ đông của Barcelona, do câu lạc bộ thuộc sở hữu của các hội viên (socios). Tuy nhiên, ban lãnh đạo Barca đang xem xét các hình thức đầu tư khác, như tài trợ hoặc các dự án thương mại.

Hồi tháng 6, Barcelona cũng đã ký thỏa thuận tài trợ ba năm với Samba Financial Group, tập đoàn tài chính lớn nhất Saudi Arabia, đánh dấu bước tiến trong mối quan hệ kinh tế với quốc gia này.

Barcelona đã phải vật lộn với các vấn đề tài chính trong nhiều năm, đặc biệt kể từ đại dịch Covid-19, dẫn đến việc phải bán các tài sản câu lạc bộ và để Lionel Messi ra đi vào năm 2021. Dù giành chức vô địch La Liga 2024/25, đội bóng vẫn đối mặt với giới hạn quỹ lương nghiêm ngặt của La Liga. Các khoản đầu tư từ Saudi Arabia có thể giúp Barcelona cải thiện tình hình tài chính và trở lại vị thế.

