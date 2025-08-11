Mainoo đứng trước ngã rẽ nghiệt ngã

Từng là niềm hy vọng lớn nhất tuyến giữa MU và tuyển Anh, Kobbie Mainoo nay đứng trước nguy cơ bị gạt ra bên lề dưới thời Ruben Amorim, trong khi tương lai ở Old Trafford vẫn phủ đầy dấu hỏi.

Chỉ một năm trước, Kobbie Mainoo từng được ca tụng như tương lai của Manchester United và bóng đá Anh. Ở tuổi 19, anh hiên ngang bước vào đội hình xuất phát tại Euro 2024, giúp Gareth Southgate giải bài toán tuyến giữa và cùng “Tam sư” tiến thẳng tới chung kết. Giới chuyên môn gọi đó là thời khắc ra mắt hoàn hảo của một “nhạc trưởng” mới.

Mainoo không chỉ tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển. Mùa 2023/24, dưới thời Erik ten Hag, chàng trai trưởng thành từ lò Carrington cùng Alejandro Garnacho trở thành những thiếu niên đầu tiên ghi bàn trong chung kết FA Cup kể từ Cristiano Ronaldo năm 2004. Thành tích ấy, cộng với vị trí thứ ba tại Kopa Trophy 2024 (chỉ kém Lamine Yamal và một cái tên khác), khiến anh được liệt vào nhóm tài năng U21 xuất sắc nhất châu Âu.

Nhưng hào quang vừa lóe sáng nhanh chóng bị phủ mờ. Sau Euro, Mainoo trải qua 17 trận ngồi ngoài vì hai chấn thương cơ liên tiếp do quá tải. Cùng lúc, chiếc ghế HLV đổi chủ: Ruben Amorim thay Ten Hag, mang theo sơ đồ mới. Trong con mắt Amorim, Mainoo không phải lựa chọn ưu tiên ở vai trò “số 10” hay đối tác tiền vệ của Bruno Fernandes.

Hè 2025, MU đưa về Bryan Mbeumo và Matheus Cunha để đá cặp trên hàng công lùi sâu, đồng nghĩa Bruno sẽ lùi hẳn xuống hàng tiền vệ. Vị trí khả dĩ duy nhất cho Mainoo là đá cặp với Bruno ở “double pivot” - nhưng cả Casemiro và Manuel Ugarte đang nắm ưu thế.

Nhưng giờ, mọi chuyện đã khác với Mainoo.

Tệ hơn, MU không dự cúp châu Âu mùa này, lịch thi đấu thưa thớt khiến cơ hội ra sân càng ít. Với World Cup 2026 đang tới gần, việc phải mài ghế dự bị sẽ khiến cánh cửa trở lại tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel khép dần.

HLV Amorim vẫn ráo riết tìm người nâng cấp tuyến giữa, thậm chí liên hệ Brighton hỏi mua Carlos Baleba - tiền vệ phòng ngự 21 tuổi được định giá tới 100 triệu bảng. Trong bối cảnh đó, việc Mainoo tăng cường thể lực và chơi khá tốt ở vài trận giao hữu Mỹ dường như chưa đủ để xoay chuyển niềm tin của ông thầy mới.

Trong trận giao hữu cuối cùng gặp Fiorentina, Mainoo chỉ vào sân 20 phút cuối nhưng ghi bàn thắng quyết định ở loạt luân lưu. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi anh được đứng ở trung tâm ánh đèn sân khấu trong mùa hè này.

Trên bàn đàm phán, mọi thứ vẫn “đóng băng”. Hợp đồng mới với mức lương cải thiện chưa thành hình, trong khi Chelsea và Tottenham sẵn sàng trải thảm đỏ. Với một “đứa con” của Manchester, người gắn bó với CLB từ năm 6 tuổi và là CĐV trung thành của Quỷ đỏ, viễn cảnh rời Old Trafford - đặc biệt để tới kình địch - là cú sốc khó nuốt trôi với khán đài Old Trafford.

Sự phẫn nộ mà nhóm CĐV The 1958 chuẩn bị dành cho Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer trước trận gặp Arsenal có lẽ cũng chưa là gì so với cảm giác mất mát nếu Mainoo thật sự ra đi. Bởi với nhiều người, hình ảnh chàng trai Stockport mặc áo đỏ không chỉ là một cầu thủ - đó là một phần linh hồn của Manchester United.