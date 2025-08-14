Barca nhận tin vui

Barca đón tin vui khi Ủy ban Y tế La Liga chính thức chấp thuận báo cáo y tế về chấn thương dài hạn của Marc-André Ter Stegen.

Ter Stegen nghỉ dài hạn được duyệt, Joan García sẵn sàng ra mắt Barca.

Quyết định này cho phép đội bóng xứ Catalonia sử dụng một phần quỹ lương của thủ môn người Đức để đăng ký Joan García, nhiều khả năng có màn ra mắt chính thức trong trận gặp Mallorca.

Vụ việc khép lại chuỗi ngày căng thẳng nội bộ, từng suýt biến thành khủng hoảng khi Ter Stegen ban đầu từ chối ký báo cáo y tế, dẫn tới việc bị tước băng đội trưởng. Sau khi thay đổi quan điểm và ký xác nhận, anh lập tức được trả lại vai trò thủ lĩnh và tập trung vào quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật lưng bởi bác sĩ Amélie Leglise.

Dù giải quyết xong một vấn đề, Barca vẫn còn nhiều nút thắt. CLB cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký Marcus Rashford, Szczesny và Gerard Martín, trong khi Fort, Bardghji và Bernal có thể được đưa vào danh sách đội B.

Tất cả phụ thuộc vào “đòn bẩy” kinh tế từ các khu VIP ra mắt tại Cúp Joan Gamper, trị giá 100 triệu euro nhưng mới thu về 58 triệu, cùng thỏa thuận hợp tác với Cộng hòa Congo - dự kiến mang về 40 triệu euro trong 4 năm.

Chủ tịch Joan Laporta khẳng định đây sẽ là “tuần nóng” về vấn đề đăng ký, nhưng thời gian không còn nhiều khi Barca thi đấu vào thứ bảy và ngày 15 là ngày nghỉ lễ, kể cả tại văn phòng La Liga.