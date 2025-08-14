Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu cúp châu Âu chuẩn bị rời lục địa già

  • Thứ năm, 14/8/2025 09:29 (GMT+7)
  • 21 phút trước

UEFA cân nhắc biến Siêu cúp châu Âu thành một giải đấu 4 đội và có thể tổ chức bên ngoài châu Âu ngay từ mùa sau.

Siêu cúp châu Âu có thể trở thành một giải đấu 4 đội.

Hiện tại, Siêu cúp châu Âu là trận đấu khai màn mùa giải mới giữa nhà vô địch Champions League và Europa League. Theo đề xuất mới, UEFA muốn bổ sung thêm các nhà vô địch ở những cúp châu Âu khác và đưa giải đến những sân vận động lớn ở Mỹ hoặc Trung Đông, nhằm khai thác thị trường toàn cầu và tăng doanh thu bản quyền truyền hình.

Trận Siêu cúp năm nay giữa PSG và Tottenham được tổ chức tại Udine (Italy). Đây là lần đầu tiên Italy đăng cai, nhưng cũng là địa điểm duy nhất nộp hồ sơ. Điều đó cho thấy sự hứng thú của các thành phố châu Âu với trận tranh Siêu cúp không cao.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng thừa nhận việc đưa các trận cầu lớn của CLB châu Âu sang Mỹ là có khả năng xảy ra, trong khi Tây Ban Nha đã áp dụng thể thức 4 đội cho Siêu cúp quốc gia tại Saudi Arabia từ năm 2020.

Siêu cúp châu Âu ra đời năm 1973 với trận Ajax thắng AC Milan 6-1 sau hai lượt. Từ 1998, giải đổi sang đá một trận duy nhất tại sân trung lập. UEFA sẽ ra quyết định trước vòng đấu thầu bản quyền truyền hình tiếp theo. Nếu thông qua, thể thức mới có thể áp dụng trước mùa 2026/27, cũng là lần đầu tiên giải diễn ra ngoài châu Âu.

Sáng 14/8, trận Siêu cúp châu Âu ở Udine chứng kiến kịch bản khó tin. PSG bị dẫn 0-2 đến tận phút 84, nhưng Lee Kang-in và Goncalo Ramos lập công giúp kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đây, đại diện nước Pháp thắng 4-3.

Người thay Donnarumma bị chế giễu

Lucas Chevalier được kỳ vọng thay thế tốt Donnarumma trong khung gỗ PSG. Tuy nhiên, trận ra mắt của anh tại Siêu cúp châu Âu rạng sáng 14/8 đã trở thành cơn ác mộng.

3 giờ trước

'PSG không xứng đáng giành Siêu cúp'

HLV Luis Enrique có phản ứng đầy khiêm nhường sau chiến thắng nghẹt thở của PSG trước Tottenham ở Siêu cúp châu Âu rạng sáng 14/8.

3 giờ trước

Lee Kang-in đi vào lịch sử

Tiền vệ 24 tuổi ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên ghi bàn và giành chức vô địch Siêu cúp châu Âu (UEFA Super Cup).

3 giờ trước

