Siêu cúp châu Âu chuẩn bị rời lục địa già

UEFA cân nhắc biến Siêu cúp châu Âu thành một giải đấu 4 đội và có thể tổ chức bên ngoài châu Âu ngay từ mùa sau.

Hiện tại, Siêu cúp châu Âu là trận đấu khai màn mùa giải mới giữa nhà vô địch Champions League và Europa League. Theo đề xuất mới, UEFA muốn bổ sung thêm các nhà vô địch ở những cúp châu Âu khác và đưa giải đến những sân vận động lớn ở Mỹ hoặc Trung Đông, nhằm khai thác thị trường toàn cầu và tăng doanh thu bản quyền truyền hình.

Trận Siêu cúp năm nay giữa PSG và Tottenham được tổ chức tại Udine (Italy). Đây là lần đầu tiên Italy đăng cai, nhưng cũng là địa điểm duy nhất nộp hồ sơ. Điều đó cho thấy sự hứng thú của các thành phố châu Âu với trận tranh Siêu cúp không cao.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng thừa nhận việc đưa các trận cầu lớn của CLB châu Âu sang Mỹ là có khả năng xảy ra, trong khi Tây Ban Nha đã áp dụng thể thức 4 đội cho Siêu cúp quốc gia tại Saudi Arabia từ năm 2020.

Siêu cúp châu Âu ra đời năm 1973 với trận Ajax thắng AC Milan 6-1 sau hai lượt. Từ 1998, giải đổi sang đá một trận duy nhất tại sân trung lập. UEFA sẽ ra quyết định trước vòng đấu thầu bản quyền truyền hình tiếp theo. Nếu thông qua, thể thức mới có thể áp dụng trước mùa 2026/27, cũng là lần đầu tiên giải diễn ra ngoài châu Âu.

Sáng 14/8, trận Siêu cúp châu Âu ở Udine chứng kiến kịch bản khó tin. PSG bị dẫn 0-2 đến tận phút 84, nhưng Lee Kang-in và Goncalo Ramos lập công giúp kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đây, đại diện nước Pháp thắng 4-3.