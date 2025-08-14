Lee Kang-in đi vào lịch sử

Tiền vệ 24 tuổi ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên ghi bàn và giành chức vô địch Siêu cúp châu Âu (UEFA Super Cup).

Lee Kang-in viết nên lịch sử bóng đá Hàn Quốc với bàn thắng và vai trò quyết định trong chiến thắng Super Cup của PSG.

Rạng sáng 14/8, Tottenham dẫn PSG 2-0 đến tận phút 84 nhưng bị gỡ hòa, sau đó gục ngã với tỷ số 3-4 ở loạt luân lưu trận tranh Siêu cúp châu Âu. Người mở ra màn gỡ hòa cho PSG không ai khác, chính là Lee Kang-in.

Với cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 84, tiền vệ người Hàn Quốc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra màn gỡ hòa rồi góp phần đưa PSG đến chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền, mang về danh hiệu Super Cup đầu tiên trong lịch sử đội bóng Pháp.

Lee Kang-in cũng mới là cầu thủ Hàn Quốc thứ hai góp mặt trong một trận Siêu cúp châu Âu sau Park Ji-sung, người từng cùng Manchester United thua Zenit St. Petersburg 1-2 vào năm 2008. Tuy nhiên, Lee Kang-in lần này đã để lại dấu ấn đậm nét hơn người đàn anh.

Phút 84, Lee Kang-in làm nổ tung khán đài khi tung cú sút xa chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc thấp bên phải khung thành của Guglielmo Vicario, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này, được TNT Sports mô tả là “một cú sút tuyệt đẹp”, đã thắp lên hy vọng cho PSG và mở ra kết thúc kịch tính.

Với bàn thắng và quả luân lưu thành công, Lee Kang-in khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc và PSG. Theo Football-Asian, ở tuổi 24, Lee Kang-in giành được 8 danh hiệu cùng PSG, bao gồm 2 Ligue 1, 2 Coupe de France, 2 Trophée des Champions, 1 Champions League và nay là Super Cup. Anh đang trên hành trình đuổi kịp kỷ lục 11 danh hiệu của Park Ji-sung tại Manchester United.