HAGL vô địch giải Tứ hùng

Chiều tối 27/12, HAGL thua PVF-CAND với tỷ số 0-1 ở lượt cuối nhưng vẫn lên ngôi vô địch giải Tứ hùng Thái Nguyên 2025 nhờ sở hữu hiệu số tốt hơn đối thủ.

HAGL lên ngôi vô địch với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Trước giờ bóng lăn, HAGL dẫn đầu bảng và chỉ cần một chiến thắng là đủ để đăng quang. Tuy nhiên, sự thận trọng quá mức của đội bóng phố Núi tạo điều kiện cho đội đứng cuối bảng PVF-CAND nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi pressing mạnh mẽ và tốc độ.

Bước ngoặt đến ở phút 24, khi Joseph Mpande đi bóng đầy sức mạnh bên cánh phải rồi tạt chuẩn xác để Amarildo bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng này buộc HAGL phải dâng cao đội hình tấn công, song mọi nỗ lực đều bị chặn đứng bởi thủ môn Phí Minh Long và hàng thủ kỷ luật của PVF-CAND.

Kết quả khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường, buộc các đội phải chờ đến trận đấu quyết định sau đó giữa CLB Hà Nội (3 điểm/2 lượt trận) và Thể Công Viettel (2 điểm/2 lượt trận). Đội nào giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ đăng quang.

Với tính chất đó, Hà Nội và Thể Công Viettel chơi "ăn miếng, trả miếng" hấp dẫn. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Lúc này HAGL, Hà Nội và PVF-CAND cùng có 4 điểm. Ngôi vô địch khi đó được xác định dựa trên hiệu số và HAGL là đội vô địch.

Sau 3 lượt trận, HAGL đứng đầu với hiệu số +2, trong khi PVF-CAND xếp thứ nhì (+0), còn Hà Nội thứ 3 (-2). Riêng Thể Công Viettel hòa cả 3 lượt trận, giành 3 điểm và đứng chót bảng.