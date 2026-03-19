Ông chủ người Indonesia của CLB Como qua đời

Tỷ phú Michael Hartono qua đời ở tuổi 86, để lại niềm tiếc thương lớn trong giới kinh doanh lẫn bóng đá.

Ông Michael Harton cùng em trai Robert Budi Hartono là chủ sở hữu của CLB Como.

Truyền thông Indonesia đồng loạt xác nhận chủ sở hữu CLB Como qua đời ở tuổi 86. Michael Hartono cùng em trai Robert Budi Hartono là hai trong số những người giàu nhất thế giới, nổi tiếng với đế chế kinh doanh trải dài từ thuốc lá, ngân hàng đến điện tử và bất động sản.

Gia đình Hartono xây dựng nền tảng tài sản từ thương hiệu thuốc lá Djarum, trước khi mở rộng sang nhiều lĩnh vực then chốt. Họ hiện nắm cổ phần lớn tại Bank Central Asia, ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất Indonesia, đồng thời sở hữu thương hiệu điện tử Polytron và nhiều dự án bất động sản quy mô tại Jakarta.

Trong lĩnh vực thể thao, dấu ấn của Michael Hartono gắn liền với hành trình hồi sinh Como. Kể từ khi tiếp quản CLB năm 2019, gia đình Hartono đưa đội bóng từ Serie D trở lại Serie A, thậm chí vươn lên cạnh tranh suất dự Champions League mùa này.

Không chỉ là doanh nhân, Michael Hartono còn là một vận động viên bridge chuyên nghiệp (môn bài chiến thuật - PV). Ông từng tích cực vận động đưa môn thể thao trí tuệ này vào chương trình Asian Games 2018, còn tuyển Indonesia giành huy chương đồng.

Di sản mà Michael Hartono để lại không chỉ là khối tài sản khổng lồ, mà còn là tầm nhìn chiến lược góp phần định hình nhiều lĩnh vực, từ tài chính, công nghiệp đến thể thao.

