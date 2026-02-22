Como đẩy Juventus vào tình cảnh thê thảm

Đêm 21/2, Juventus tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi gục ngã với tỷ số 0-2 trước Como thuộc vòng 26 Serie A.

Fabregas và các học trò áp sát vị trí thứ 5. Ảnh: Reuters.

Sân Allianz chứng kiến thêm một ngày thi đấu thất vọng của Juventus. Trong trận đấu đánh dấu lần đầu tiên sau 128 năm, "Bà đầm già" ra sân với thiết kế áo sọc ngang, đội chủ nhà không thể thay đổi vận mệnh.

Juventus nhập cuộc chậm chạp và sớm trả giá. Phút 11, Weston McKennie để mất bóng ở giữa sân. Mergim Vojvoda cắt vào từ cánh phải rồi tung cú sút vào cột gần, đánh bại Michele Di Gregorio. Bàn thua khiến khán đài Allianz đang hồ hởi bỗng rơi vào trầm lắng.

Juventus nỗ lực đáp trả nhưng hàng công tỏ ra thiếu sắc bén. Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Luciano Spalletti đẩy cao đội hình. Thế nhưng họ lại nhận thêm đòn hồi mã thương. Phút 61, từ một quả phạt góc không thành của Juventus, Como tổ chức phản công nhanh. Da Cunha bứt tốc và căng ngang để Maxence Caqueret dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Juventus gặp khó trong việc tạo cơ hội rõ ràng. Phút 84, Teun Koopmeiners đá phạt đưa bóng trúng cột dọc. Đó là tình huống nguy hiểm hiếm hoi của chủ nhà. Como giữ cự ly đội hình tốt và bảo toàn chiến thắng.

Juventus chìm sâu vào khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Thất bại 0-2 trước Como kéo dài chuỗi trận đáng báo động của Juventus. Trước đó, "Bà đầm già" thua 2-5 trước Galatasaray ở lượt đi play-off Champions League, họ gục ngã 2-3 trước Inter, bị Lazio cầm hòa 2-2 và nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Atalanta.

Một chuỗi kết quả cho thấy sự sa sút rõ rệt cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Juventus bị loại khỏi Coppa Italy, đứng trước nguy cơ dừng bước ở Champions League. Tại Serie A, vị trí trong top 4 không còn được đảm bảo.

Với chiến thắng này, Como của HLV Fabregas đang đứng thứ 6 tại Serie A, chỉ còn kém chính Juvetus một điểm.

