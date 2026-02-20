Gọi người khác 'trẻ con', Allegri quên nhìn lại mình

Trận hòa 1-1 trước Como tại sân San Siro hôm 19/2 không chỉ khiến AC Milan lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Inter, mà còn để lại một hình ảnh xấu xí của HLV Max Allegri.

Allegri to tiếng với Fabregas sau trận.

Tâm điểm của sự chú ý dồn vào màn xô xát giữa hai vị thuyền trưởng, kết thúc bằng việc HLV Allegri lớn tiếng mắng mỏ Cesc Fabregas là "đồ trẻ con". Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công bằng từ thái độ giải quyết vấn đề của hai người trong đêm đó, cộng thêm hồ sơ chuyên gây rắc rối của chính Allegri trong quá khứ, dư luận có quyền đặt ngược lại câu hỏi: Rốt cuộc ai mới thực sự là đứa trẻ chưa chịu lớn trong thế giới bóng đá đầy áp lực này?

Fabregas dũng cảm nhận sai, Allegri thù dai

Căng thẳng bùng phát ở phút 80 khi Fabregas có một quyết định can thiệp mang tính bản năng. Nhận thấy AC Milan đang tổ chức phản công nhanh nguy hiểm, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vung tay kéo áo tiền vệ Alexis Saelemaekers ngay sát khu vực kỹ thuật của Como.

Hành động này lập tức châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến. Saelemaekers phản ứng dữ dội, kéo theo sự xô xát giữa các thành viên ban huấn luyện hai đội. Trọng tài chính do không quan sát được tình huống châm ngòi ban đầu của Fabregas nên chỉ rút thẻ vàng cho cựu tiền vệ Arsenal, trong khi Allegri và một trợ lý của Como phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng gay gắt.

Sự việc có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở một tình huống bốc đồng trên sân cỏ nếu hai bên biết cách kiểm soát cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc. Cesc Fabregas làm đúng chuẩn mực của một người đàn ông trưởng thành. Trong phòng họp báo, nhà cầm quân trẻ tuổi thẳng thắn thừa nhận hành vi thiếu tinh thần thể thao của mình.

Ông hiểu rõ nếu đặt mình vào vị trí đối phương thì cũng sẽ tức giận tương tự, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành và cam kết không lặp lại sai lầm. Đó là phản ứng của một người biết nhận sai sau một khoảnh khắc bột phát.

Hình ảnh Allegri sau trận chung kết Coppa Italy 2024.

Ngược lại, Allegri lại chọn cách hành xử phơi bày sự thù dai. Theo Tuttomercato, khi vô tình chạm mặt Fabregas lúc rời phòng họp báo, thuyền trưởng của AC Milan không ngần ngại buông lời nhục mạ đối thủ. Allegri hét lớn gọi Fabregas là đồ trẻ con, một kẻ ngốc và mỉa mai rằng đối phương chỉ là một đứa trẻ mới làm huấn luyện viên từ hôm qua.

Ông thậm chí còn cay cú tuyên bố lần tới nếu thấy ai chạy ngang qua, chính mình sẽ xoạc bóng. Việc tiếp tục đay nghiến và buông lời lẽ khó nghe khi sự việc đã trôi qua từ lâu cho thấy cơn giận của Allegri không phải là sự bùng nổ tức thời. Nó bộc lộ một tính cách ăn thua, cố chấp và thiếu phong thái của một chiến lược gia dạn dày kinh nghiệm.

Vết xe đổ từ Juventus và kiểu cư xử trẻ con khó bỏ

Thực tế, việc Allegri mất kiểm soát và hành xử thiếu chừng mực khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn hoàn toàn không phải là chuyện mới mẻ. Những ai theo dõi bóng đá Italy hẳn chưa quên màn trình diễn khiếm nhã khiến ông bị Juventus chấm dứt hợp đồng không thương tiếc vào cuối mùa giải 2023/24.

Khi đó, dù Juventus vừa đánh bại Roma 1-0 để giành Coppa Italy vào ngày 15/5/2024, Allegri lại tự biến mình thành tâm điểm của sự lố bịch. Cho rằng trọng tài Fabio Maresca bỏ qua một quả phạt đền của Danilo ở phút bù giờ, ông nổi cơn thịnh nộ, xông tới hét vào mặt trọng tài thứ tư, dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Không dừng lại ở đó, Allegri còn cởi áo vest, vỗ tay mỉa mai, tháo cà vạt, bung cúc áo sơ mi và văng tục ngay bên đường biên. Sự bốc đồng của Allegri còn lan sang cả cách đối xử với cộng sự và truyền thông.

Ngay trong lúc ôm các học trò ăn mừng chức vô địch, ông dùng tay xua đuổi Tổng giám đốc Giuntoli và lớn tiếng quát tháo yêu cầu vị sếp này "biến đi", chỉ vì nghi ngờ ông Giuntoli muốn bổ nhiệm Thiago Motta. Dù sau đó Allegri cố gắng thanh minh rằng mình tôn trọng CLB và chỉ muốn chung vui cùng cầu thủ, án phạt cấm chỉ đạo hai trận và nộp phạt 5.000 euro từ Ban trọng tài Serie A đã nói lên tính nghiêm trọng của vụ việc.

Đỉnh điểm của chuỗi hành động mất kiểm soát là lời đe dọa mang đậm tính bạo lực nhắm vào biên tập viên Guido Vaciago của Tuttosport. Allegri bị tố cáo đe dọa, đánh vào mặt nhà báo này vì những bài viết không vừa ý.

HLV Cesc Fabregas bị Allegri mắng là "đồ trẻ con".

Dù luật sư của Allegri ra sức phủ nhận và cho rằng đó chỉ là cuộc cãi vã lúc nóng nảy, nhưng với hàng loạt nhân chứng có mặt tại hiện trường từ đại diện cảnh sát đến truyền thông, văn phòng công tố FIGC phải vào cuộc điều tra. Đó chính là giọt nước tràn ly buộc Juventus phải ra quyết định sa thải vị huấn luyện viên này ngay lập tức.

Trở lại với câu chuyện tại San Siro, việc Allegri lớn tiếng gọi người khác là trẻ con bỗng trở nên vô cùng trào phúng. Fabregas có thể đã sai trong một khoảnh khắc bảo vệ đội bóng, nhưng cách ông dũng cảm đối diện và xin lỗi cho thấy sự trưởng thành trong nhận thức.

Trong khi đó, một người đàn ông dạn dày sương gió như Allegri lại liên tục để cảm xúc tiêu cực dẫn dắt từ đội bóng này sang đội bóng khác. Có lẽ trước khi chỉ trích người đồng nghiệp trẻ tuổi là những đứa trẻ, chiến lược gia người Italy cần tự nhìn nhận lại hàng loạt hành động của chính mình để học cách hành xử sao cho xứng tầm một người lớn thực thụ.