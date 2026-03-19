Tuyên bố cứng rắn từ Liên đoàn Bóng đá Iran khiến câu chuyện World Cup 2026 thêm phần nhạy cảm, khi yếu tố chính trị bắt đầu phủ bóng lên sân cỏ.

Iran gây sốc với tuyên bố về World Cup 2026.

Đội tuyển Iran vẫn giữ mục tiêu góp mặt tại World Cup 2026. Nhưng cách họ muốn tham dự lại đang gây ra nhiều tranh cãi.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, khẳng định đội tuyển sẽ không tẩy chay World Cup. Tuy nhiên, ông đưa ra một thông điệp rõ ràng: Iran không muốn thi đấu tại Mỹ.

“Chúng tôi sẽ tẩy chay Mỹ, nhưng không tẩy chay World Cup”, ông Taj nhấn mạnh khi phát biểu trước truyền thông.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn chưa hạ nhiệt. Dù vậy, ở cấp độ thể thao, Iran vẫn duy trì kế hoạch chuẩn bị bình thường.

Trong đợt FIFA Days tháng 3, đội tuyển Iran sẽ có hai trận giao hữu với Nigeria (27/3) và Costa Rica (31/3). Toàn đội hiện tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu giữ nhịp thi đấu trước các giải chính thức.

Vấn đề nằm ở địa điểm tổ chức World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, Iran sẽ chơi hai trận vòng bảng tại Los Angeles (gặp New Zealand và Bỉ), cùng một trận tại Seattle (gặp Ai Cập).

Đây chính là điểm mấu chốt.

Iran đề nghị FIFA cho phép họ thi đấu các trận này tại Mexico, nhằm tránh việc phải đặt chân đến Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất đó nhanh chóng bị bác bỏ.

FIFA giữ quan điểm cứng rắn. Cơ quan này khẳng định các đội tuyển phải tuân thủ lịch thi đấu đã được công bố từ tháng 12/2025. Đồng thời, FIFA cho biết vẫn duy trì liên lạc với Iran trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Sự việc cho thấy World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện bóng đá. Khi giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia, yếu tố chính trị trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Iran không phải đội duy nhất chịu ảnh hưởng từ bối cảnh này, nhưng họ là trường hợp rõ ràng nhất. Một mặt, đội tuyển vẫn muốn góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh. Mặt khác, họ phải đối mặt với những rào cản ngoài chuyên môn.

Đến lúc này, chưa có dấu hiệu cho thấy lịch thi đấu sẽ thay đổi. Điều đó đồng nghĩa Iran buộc phải lựa chọn: chấp nhận thi đấu theo kế hoạch, hoặc tự đặt mình vào thế khó.

World Cup vẫn ở phía trước. Nhưng với Iran, hành trình đến giải đấu đã bắt đầu bằng những căng thẳng không nằm trong sân cỏ.