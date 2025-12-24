Cầu thủ HAGL bị đấm vào mặt

Tối 24/12, thủ môn Văn Phong của Thể Công Viettel có hành động phi thể thao trong trận hòa 1-1 với HAGL thuộc giải Tứ hùng Thái Nguyên 2025.

Thủ môn Văn Phong đấm vào mặt cầu thủ HAGL.

Tình huống xảy ra ở phút 85. Thủ môn Văn Phong bắt gọn bóng và chuẩn bị phát động tấn công nhanh thì Thanh Sơn lao vào gây áp lực. Trong khoảnh khắc thiếu kiềm chế, Văn Phong có hành vi đánh nguội lộ liễu vào mặt cầu thủ HAGL. Trọng tài ngay lập tức cắt còi, rút thẻ vàng với thủ thành của Thể Công Viettel và cho HAGL hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11 m, Conceicao không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1. Với kết quả này, HAGL có được 4 điểm sau hai lượt trận, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở lượt đấu cuối, HAGL sẽ chạm trán PVF CAND để cạnh tranh ngôi vô địch.

Trên SVĐ Thái Nguyên, HAGL đối đầu Thể Công Viettel ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu Tứ hùng với sự tự tin cao độ sau màn ra quân thắng đậm Hà Nội FC 4-1. Tuy nhiên, Thể Công Viettel mới là đội nhập cuộc tốt hơn, chơi chặt chẽ và hiệu quả.

Phút 26, từ một quả phạt góc được tổ chức bài bản, Danh Trung bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành HAGL, mở tỷ số cho đội bóng áo lính. Bàn thắng giúp Thể Công Viettel thi đấu chủ động hơn, duy trì thế trận chắc chắn và hạn chế các pha lên bóng của đối thủ.

Bị dẫn bàn, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù rất nỗ lực, đội bóng của HLV Quang Trãi gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật của Thể Công Viettel. Các cơ hội tạo ra là không nhiều, trong khi thời gian thi đấu dần trôi về những phút cuối.

