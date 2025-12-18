HAGL trượt dài dưới đáy bảng V.League

Chiều tối 18/12, HAGL thua đậm CAHN với tỷ số 1-3 trên sân nhà Pleiku thuộc trận đá bù vòng 4 V.League 2025/26.

HAGL tiếp đón CAHN trong bối cảnh đội bóng phố núi chịu sức ép trụ hạng với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 trận đã đấu. Thiếu vắng thủ môn chủ lực Trung Kiên tham dự SEA Games 33, HAGL gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có phong độ cao và lực lượng mạnh như CAHN.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và những pha đôi công hấp dẫn. Phút 17, Leo Artur mở tỷ số cho đội khách bằng cú cứa lòng kỹ thuật, đưa bóng vào góc xa khung thành HAGL. Chỉ 25 phút sau, Mauk nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo mẫu mực từ Artur, khiến HAGL lâm vào thế khó.

Sang hiệp hai, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng khi còn chưa tìm được cách để xuyên thủng mảnh lưới khung thành CAHN, chủ nhà phải nhận bàn thua thứ ba, sau pha lập công của Phan Văn Đức.

Phút 82, từ chấm 11 m - sau tình huống Adou Minh phạm lỗi với Conceicao Dos Santos trong vùng cấm, HAGL rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Dù tạo được áp lực về cuối trận, đội chủ nhà không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của CAHN, và chấp nhận thua 1-3.

Kết quả giúp CAHN rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn 1 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu. Trong khi đó, HAGL chưa thoát khỏi khủng hoảng phong độ. Họ chôn chân ở vị trí áp chót và chỉ hơn Đà Nẵng 1 điểm, khiến con đường trụ hạng trở nên chông gai hơn bao giờ hết.

Với lực lượng bị sứt mẻ và áp lực tâm lý lớn, HAGL cần một cú bứt phá mạnh mẽ ở các vòng đấu tiếp theo nếu muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.