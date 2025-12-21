Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CLB Hà Nội thua HAGL 1-4

  Chủ nhật, 21/12/2025 19:19 (GMT+7)
Chiều 21/12, CLB Hà Nội thua đậm HAGL với tỷ số 1-4 ở trận ra quân giải Tứ hùng 2025 trên sân vận động mới của tỉnh Thái Nguyên.

HAGL quật ngã đội đứng thứ 7 ở V-League.

HLV Harry Kewell chủ động xoay tua đội hình với mục tiêu thử nghiệm lực lượng. Chỉ bốn cầu thủ thường xuyên đá V-League được tung ra sân ngay từ đầu gồm Tuấn Hải, Xuân Tú, Văn Tùng và Văn Toàn. Phần còn lại là các gương mặt trẻ hoặc ít có cơ hội thi đấu.

Đội hình thiếu kinh nghiệm nhanh chóng bộc lộ những hạn chế. HAGL, dù không có phong độ cao tại V-League, cho thấy sự gắn kết và chủ động nhờ dàn cầu thủ trẻ dạn dày chinh chiến. Đội bóng phố Núi kiểm soát thế trận, liên tục khoét sâu vào những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Hà Nội để ghi hai bàn trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, HAGL tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm hai bàn thắng, đẩy Hà Nội vào thế rượt đuổi trong vô vọng. Những điều chỉnh nhân sự của HLV Kewell chỉ giúp đội bóng áo tím có được bàn thắng danh dự do công của Anh Tú sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Thất bại 1-4 trước đối thủ đang xếp thứ 13 V-League rõ ràng khó chấp nhận, nhưng là cần thiết để thầy trò HLV Harry Kewell rút ra bài học. Ở hai lượt trận tiếp theo, Hà Nội lần lượt chạm trán Thể Công Viettel và PVF-CAND.

Giải Tứ hùng Thái Nguyên 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 27/12 theo thể thức vòng tròn một lượt, quy tụ bốn đội Hà Nội, HAGL, Thể Công Viettel và PVF-CAND. Đây là bài kiểm tra quan trọng với các CLB trong quãng nghỉ hơn hai tháng, trước khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

