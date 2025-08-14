Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'PSG không xứng đáng giành Siêu cúp'

  • Thứ năm, 14/8/2025 06:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Luis Enrique có phản ứng đầy khiêm nhường sau chiến thắng nghẹt thở của PSG trước Tottenham ở Siêu cúp châu Âu rạng sáng 14/8.

HLV Enrique thừa nhận PSG ăn may.

Trận đấu ở Udine chứng kiến kịch bản khó tin. PSG bị dẫn 0-2 đến tận phút 84, nhưng Lee Kang-in và Gonçalo Ramos lập công giúp kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đây, đại diện nước Pháp thắng 4-3. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Pháp có đội vô địch Siêu cúp châu Âu.

"Có thể thấy rõ sự khác biệt. Tottenham có 6 tuần chuẩn bị, còn chúng tôi chỉ có 6 ngày. Đó là khoảng cách quá lớn. Tôi mừng với kết quả, nhưng nó thật sự không công bằng. PSG không xứng đáng. Chúng tôi may mắn ghi hai bàn và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu", Enrique cho hay.

Nhà cầm quân 54 tuổi cũng thừa nhận PSG chơi không tốt: "Chúng tôi cố gắng đá thứ bóng đá của mình, nhưng chuyền hỏng nhiều, mắc nhiều lỗi kỹ thuật. Đây là một trận rất lạ. Bóng đá đôi khi là như vậy, và với chúng tôi, đây vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời".

Khi được hỏi về màn ra mắt của thủ thành Lucas Chevalier, Enrique dành nhiều lời khen: "Cậu ấy thể hiện bản lĩnh, cá tính, những điều chúng tôi cần để giúp đội bóng. Chevalier có tình huống cứu thua rất quan trọng trước Tottenham".

Phía bên kia, HLV Thomas Frank của Spurs chỉ biết tiếc nuối: "Vinh quang nằm ở những chi tiết nhỏ. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng chỉ một vài khoảnh khắc sai lầm đã khiến mọi thứ thay đổi".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

