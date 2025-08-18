MU gục ngã trước Arsenal trong ngày khai màn, nhưng Bryan Mbeumo kịp để lại dấu ấn với màn trình diễn đầy năng lượng, thắp lên hy vọng mới cho Old Trafford.

Mbeumo là tia sáng trong thất bại của MU.

Thất bại 0-1 trước Arsenal trong ngày khai màn Premier League 2025/26 hôm 17/8 của Manchester United để lại nhiều nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Nhưng trong bức tranh ảm đạm ấy, vẫn xuất hiện một điểm sáng đầy hứa hẹn: Bryan Mbeumo.

Cầu thủ chạy cánh người Cameroon không chỉ đem đến luồng gió mới trong lối chơi tấn công của "Quỷ đỏ" mà còn khiến khán giả Old Trafford có lý do để tin tưởng vào tương lai.

Một quyết định táo bạo từ Amorim

Ngay ở trận mở màn, HLV Ruben Amorim gây bất ngờ khi xếp Mbeumo đá chính. Sự táo bạo này xuất phát từ niềm tin chiến lược gia người Bồ Đào Nha dành cho tân binh đến từ Brentford, người vốn nổi tiếng ở Premier League với tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và lối chơi giàu năng lượng. Không mất nhiều thời gian để Mbeumo chứng minh mình xứng đáng với cơ hội ấy.

Ngay từ pha chạm bóng đầu tiên, anh khiến khán đài Old Trafford sôi động khi tự tin đi bóng và uy hiếp khung thành đối thủ. Dù không thể đánh bại David Raya, tình huống ấy cho thấy sự sẵn sàng của cầu thủ 25 tuổi trong việc gánh vác trách nhiệm ở một CLB khổng lồ như MU.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất ở Mbeumo không nằm ở bàn thắng hay kiến tạo, mà ở thái độ và tinh thần thi đấu. Suốt 90 phút, anh không ngừng chạy chỗ, pressing, tạo áp lực lên hàng thủ Arsenal. Những pha bứt tốc dũng mãnh, những lần cầm bóng đột phá từ cánh phải khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh một cầu thủ luôn sẵn sàng cháy hết mình vì tập thể.

Thống kê chỉ ra rằng Mbeumo có 52 lần chạm bóng, 2 cú sút trúng đích - con số không quá nổi bật, nhưng đủ để phản ánh sự chủ động và tích cực của anh trong lối chơi chung. Ở một trận đấu mà hàng công MU khá bế tắc, Mbeumo gần như là mũi nhọn duy nhất tạo ra sự khác biệt thực sự.

Có thể nói, trận thua Arsenal với tỷ số 0-1 là một lời nhắc nhở cay đắng cho thầy trò Amorim về quãng đường gian nan phía trước. Tuy nhiên, màn trình diễn của Mbeumo mang lại chút an ủi và cả sự lạc quan. Trong khi nhiều ngôi sao tấn công khác của MU thi đấu nhạt nhòa, cầu thủ người Cameroon lại thể hiện quyết tâm và tinh thần chiến đấu hiếm thấy.

Anh có thể chưa ghi bàn, chưa kiến tạo, nhưng việc dám đương đầu với một hàng thủ chắc chắn bậc nhất Premier League, với những cái tên như Saliba hay Gabriel, đã là minh chứng cho bản lĩnh. Không hề sợ hãi, không chùn bước, Mbeumo như muốn nói với tất cả: anh đến Old Trafford để chinh phục, chứ không phải làm kẻ ngoài lề.

Lời hứa hẹn cho chặng đường phía trước

Bóng đá Anh đã quá quen thuộc với Mbeumo trong màu áo Brentford, nhưng ở Manchester United, áp lực sẽ gấp nhiều lần. Mọi hành động, mọi cú sút, mọi đường chuyền đều được soi chiếu dưới ánh đèn sân khấu khổng lồ. Đó vừa là thử thách, vừa là cơ hội để anh nâng tầm sự nghiệp.

Trong bối cảnh MU vẫn thiếu một mũi công đủ ổn định, sự xuất hiện của Mbeumo có thể là mảnh ghép quan trọng. Anh mang đến tốc độ, sự trực diện, khả năng di chuyển linh hoạt - những yếu tố mà “Quỷ đỏ” rất cần để đa dạng hóa hàng công. Nếu duy trì phong độ và tiếp tục phát huy sự nhiệt huyết, cầu thủ 25 tuổi hoàn toàn có thể trở thành một nhân tố chủ chốt trong kế hoạch tái thiết của Amorim.

Thất bại 0-1 trước Arsenal chắc chắn khiến Manchester United chịu nhiều chỉ trích. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào 90 phút ở Old Trafford, màn trình diễn của Bryan Mbeumo là tia hy vọng cho người hâm mộ. Anh mang đến thứ năng lượng mà MU đã thiếu trong suốt nhiều mùa giải: khát khao, tốc độ và tinh thần không bỏ cuộc.

Sẽ là quá sớm để khẳng định Mbeumo sẽ trở thành ngôi sao lớn tại Old Trafford. Nhưng một điều chắc chắn: nếu anh tiếp tục chơi với quyết tâm như trong trận ra mắt, Manchester United có quyền kỳ vọng vào một cầu thủ đủ sức gánh vác hàng công trong những thời khắc quan trọng. Và trong hành trình đầy thử thách phía trước, Mbeumo có thể chính là mảnh ghép giúp MU tìm lại bản sắc đã mất bấy lâu nay.