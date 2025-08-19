Pha kiến tạo gây sốt của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha châm ngòi cho bàn thắng của Joao Felix ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia vào tối 19/8.

Ronaldo góp công trong chiến thắng của Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Phút 60 trên sân Hong Kong, Ronaldo có cơ hội đối mặt với thủ môn Hamed Al-Shanqiti của Al Ittihad, nhưng anh lại chọn chuyền bóng để Felix ghi bàn đầu tiên cho Al Nassr. Pha lập công này giúp Al Nassr ấn định tỷ số 2-1 và góp mặt ở chung kết Siêu cúp Saudi Arabia.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã khen ngợi tinh thần đồng đội của Ronaldo. Một tài khoản bình luận: "Khoảnh khắc ý nghĩa của Ronaldo để giúp đàn em". Người hâm mộ khác viết: "Ronaldo xứng đáng được ca ngợi". Một CĐV khác nhận xét: "Ronaldo quá đồng đội và thể hiện tố chất thủ lĩnh".

Siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu 89 phút trước Al Ittihad. Ngoài pha kiến tạo, CR7 có 1 cú sút trúng đích trong cả trận. Anh còn có 32 lần chạm bóng, chuyền chính xác 12/14 lần và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn.

Al Nassr giành vé vào chung kết Siêu cúp Saudi Arabia 2025. Đối thủ của Ronaldo và đồng đội sẽ là Al Ahli hoặc Al Qadisiya. Đây là cơ hội để lão tướng người Bồ Đào Nha chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Trung Đông.

Trong giải đấu này, Al Hilal - khắc tinh của Al Nassr - không tham dự, do trước đó đội đã góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.