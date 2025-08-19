Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tottenham chốt tân binh 60 triệu bảng

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, Tottenham đã đạt được thỏa thuận với Crystal Palace về việc chiêu mộ tiền vệ Eberechi Eze.

Givemesport cho biết Tottenham sẽ phải trả 55 triệu bảng phí chuyển nhượng kèm 5 triệu bảng phụ phí để sở hữu Eze. Trước đó, tuyển thủ Anh đã thông báo cho Palace về mong muốn chuyển đến Tottenham để thi đấu.

Với việc James Maddison chấn thương dài hạn, Eze có thể ngay lập tức được đưa vào đội hình xuất phát của Tottenham, đảm nhiệm vai trò "số 10" dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank. Ngôi sao của Palace cũng có thể chơi ở cánh, giúp tạo thêm giải pháp cho hàng công của Spurs.

Trước khi chiêu mộ Eze, Tottenham đã lên kế hoạch đón một tiền vệ tấn công khác. Ban đầu, Spurs tiếp cận tiền vệ Morgan Gibbs-White, nhưng anh từ chối và đã ký hợp đồng mới với Nottingham Forest.

Arsenal là đội từng muốn đón Eze, tuy nhiên "Pháo thủ" đã ngưng đàm phán sau khi tuyển mộ Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon. Tottenham chớp lấy thời cơ và nhanh chóng đạt thỏa thuận đón tuyển thủ người Anh.

Eze đã có một mùa giải 2024/25 ấn tượng, đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch FA Cup của Palace. Anh kết thúc mùa giải trước với 14 bàn thắng cùng 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

