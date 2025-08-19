Rio Ferdinand khen ngợi 'tội đồ' sau thất bại trước Arsenal

Rio Ferdinand dành lời khen đặc biệt cho một cầu thủ của Manchester United, người mang đến “điều gì đó khác biệt” sau trận thua Arsenal ở vòng mở màn hôm 17/8.

Mount đã tham gia ấn tượng trong tấn công

Mùa hè vừa qua, hàng công của Man United được tái thiết gần như toàn diện. Trong trận ra quân, Amorim chọn bộ ba tấn công gồm Cunha, Mbeumo và Mason Mount, người có màn thể hiện ấn tượng suốt giai đoạn tiền mùa giải.

Mount không làm HLV lẫn CĐV thất vọng. Anh thậm chí còn được Rio Ferdinand ca ngợi hết lời trên kênh YouTube cá nhân. Ferdinand nhận xét: “Tôi thật sự thích những gì Mason Mount thể hiện hôm nay. Cả khi có bóng lẫn không bóng, cậu ấy đều chơi rất hay".

Theo Rio Ferdinand, ai cũng biết khả năng dứt điểm và sáng tạo của Mount quanh vòng cấm. Nhưng điều làm cựu trung vệ MU ấn tượng là cách Mount di chuyển, sự thông minh trong từng pha chạy chỗ khi "Quỷ đỏ" có bóng hoặc khi không có bóng.

Rio Ferdinand cho rằng đó là điều khác biệt so với phần còn lại trong đội hình. Đó cũng là lý do Mount sẽ thường xuyên được ra sân "vì cầu thủ này mang lại sự khác biệt”.

Mason Mount đã có năm thứ ba chơi cho MU.

Tuy nhiên, thủ môn Joe Hart cho rằng chính Mount mắc lỗi dẫn đến sai lầm của thủ môn Altay Bayindir trong bàn thua duy nhất của trận đấu. Việc Mount không đứng đúng chỗ để can thiệp trong tình huống chống phạt góc đã biếu không cho Pháo thủ bàn mở tỷ số.

Nhưng dẫu sao, điều mà HLV Ruben Amorim kỳ vọng ở Mount vẫn là khả năng tham gia tấn công. Dù sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn với sự góp mặt của 3 tân binh trên hàng công MU, Mount lại có lợi thế nhờ được tham gia trọn vẹn chuyến du đấu hè. Mount còn nhận được sự tin tưởng đặc biệt từ Amorim - người vốn ngưỡng mộ tiền vệ người Anh từ lâu.

Điều đó đồng nghĩa HLV Bồ Đào Nha sẽ tìm cách khai thác tối đa Mount trong mùa giải này, miễn là anh giữ được thể trạng sau những chấn thương liên miên ở hai năm đầu tiên tại Old Trafford. Mùa trước, Mount chỉ ra sân 26 trận cho MU và ghi 3 bàn.