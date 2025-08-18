Amorim đã đúng về Mount

Tiền vệ Mason Mount có ngày thi đấu nỗ lực trong thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26 hôm 17/8.

Mount gây khó khăn cho hàng thủ Arsenal. Ảnh: Reuters,

Thay vì xếp tân binh Benjamin Sesko đá chính, HLV Ruben Amorim quyết định trao cơ hội cho Mount sát cánh bên cạnh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Đáp lại niềm tin của HLV người Bồ Đào Nha, Mount có một trong những trận đấu hay nhất trong màu áo MU.

Cụ thể, tiền vệ người Anh thắng 100% trong các pha tranh chấp, cho thấy sự quyết liệt và khả năng thu hồi bóng hiệu quả. Mount cũng chuyền chính xác 21 trong số 27 đường chuyền, đồng thời thực hiện 4/6 đường chuyền dài đúng địa chỉ.

Thống kê cũng chỉ ra Mount là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất của MU trước Arsenal (7,6 km). Ngoài ra, cựu sao Chelsea tạo ra 2 cơ hội cho đồng đội và thực hiện 2 cú dứt điểm, cho thấy sự năng nổ trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville ca ngợi màn trình diễn của Mount: “Cậu ấy chưa có nhiều thời gian thi đấu cho CLB, nhưng đây là một trong những 45 phút tốt nhất (của Mount) trong màu áo đỏ".

Cựu danh thủ Rio Ferdinand đồng tình với quan điểm của Neville khi phân tích: "Tôi thực sự thích những gì Mount làm hôm nay, cả khi có bóng và không có bóng. Khả năng di chuyển thông minh của cậu ấy rất quan trọng, đặc biệt là trong những tình huống đội bóng cầm bóng hoặc phải phòng ngự".

Ở mùa trước, Amorim từng thừa nhận nếu không dính chấn thương, Mount có đủ phẩm chất để tỏa sáng trong hệ thống 3-4-2-1 của ông. Hiện tại, tiền vệ người Anh được trao nhiều cơ hội và dần đền đáp sự tin tưởng của HLV người Bồ Đào Nha.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.