Mount phải chịu trách nhiệm trong bàn thua của MU

Joe Hart chỉ ra sai lầm của Altay Bayindir trong trận thua Arsenal, nhưng cũng cho rằng Mason Mount phải chịu một phần trách nhiệm.

Mason Mount bị cho là mắc lỗi trong bàn thua

Man United có màn trình diễn hứa hẹn ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal hôm 17/8, nhưng vẫn thất bại 0-1 sau cú đánh đầu của Riccardo Calafiori ở phút 13. Bàn thắng đến từ một quả phạt góc: Bayindir, chịu sức ép từ William Saliba, không xử lý tốt quả tạt nguy hiểm của Declan Rice. Anh chỉ có thể đẩy bóng ra đúng vị trí của Calafiori, người ở rất gần khung thành.

Trong chương trình Match of the Day 2, cựu thủ môn tuyển Anh và Man City Joe Hart phân tích chi tiết tình huống đó. Hart chỉ vào khung hình tĩnh quay chậm cho thấy khi bóng bay vào vòng cấm và mổ xẻ: “Bayindir chắc chắn biết quỹ đạo bóng, vì vậy lúc này cậu ấy cần xử lý Saliba, tạo khoảng trống để tiếp cận bóng".

Theo Hart, Bayindir thừa biết sẽ không thể bắt dính và chỉ cần tung ra cú đấm bóng chắc chắn để giải nguy. Thời điểm Bayindir thoát khỏi Saliba, đó là lúc cần tạo đà lao lên, bật nhảy đấm bóng. Nhưng Saliba thì quá hiểu tình huống. Trung vệ người Pháp là cầu thủ khỏe nhất Arsenal, trọng tâm thấp, chỉ cần một cú hích nhẹ là khiến Bayindir mất thăng bằng khi bật nhảy.

Đó là lý do Bayindir không thể dùng tay phải, chỉ với ra bằng tay trái và Calafiori tận dụng cơ hội dễ dàng. Mason Mount là người được giao kèm Saliba trong tình huống phạt góc này. Dù thể hình quá chênh lệch, Hart cho rằng Mount vẫn phải làm tốt hơn.

Từ kinh nghiệm bản thân, Hart nhấn mạnh: “Cá nhân tôi, trong tình huống này, tôi muốn đồng đội đứng ngay cạnh mình. Tôi muốn Mount đứng phía bên kia Saliba để có thể dùng anh ấy như một lá chắn".

Cụ thể, Hart cho rằng cần tận dụng Mount để ngăn Saliba, tạo khoảng trống. Nhưng vì Bayindir bị cuốn vào pha tranh chấp quá mạnh, cơ thể mất thăng bằng, thủ môn của MU không thể thực hiện cú đấm bóng dứt khoát.