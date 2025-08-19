Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu thủ quân MU quay lại Serie A sau khi mất việc

  • Thứ ba, 19/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ vài ngày sau khi bị Lyon chấm dứt hợp đồng, cựu tiền vệ Manchester United, Nemanja Matic, được cho là đang thương thảo với một CLB tại Italia về khả năng chuyển nhượng.

Matic từng đeo băng thủ quân MU

Cầu thủ 37 tuổi này vừa bị Lyon chấm dứt hợp đồng ngay trước thềm mùa giải Ligue 1, chỉ sau 18 tháng gắn bó với đội bóng. Như vậy, Matic hiện là cầu thủ tự do và theo Sky Sports (Italia), anh đang đàm phán với Sassuolo - đội bóng vừa thăng hạng Serie A về một bản hợp đồng mới.

Được biết, người đại diện của Matic đã có buổi trao đổi tích cực với HLV Fabio Grosso và CEO Giovanni Carnevali của Sassuolo trong tuần này.

Nếu thương vụ thành công, Matic sẽ trở lại Serie A chỉ sau vài năm rời Roma, nơi anh từng có một mùa giải chơi dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, ra sân 50 lần. Matic gia nhập Lyon từ Rennes vào tháng 1 năm ngoái và có tổng cộng 55 lần ra sân cho đội bóng nước Pháp. Hiện vẫn chưa rõ lý do Lyon quyết định chia tay anh.

Hồi tháng 6, Lyon từng bị xuống hạng Ligue 2 do khủng hoảng tài chính, với khoản nợ lên tới 422 triệu bảng được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, CLB đã kháng cáo thành công và sẽ tiếp tục thi đấu ở Ligue 1, mùa giải thứ 37 liên tiếp của họ ở hạng đấu cao nhất.

Trong sự nghiệp ở Old Trafford, tiền vệ người Serbia có 5 mùa giải, thi đấu 189 trận cho MU, dù không thể tái lập những vinh quang mà anh từng giành cùng Chelsea: 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 Cúp Liên đoàn.

Trước đó, Matic từng là nhân tố chủ chốt trong đội hình Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Jose Mourinho mùa 2014/15, và sau đó lặp lại thành tích dưới thời Antonio Conte mùa 2016-17.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tú Anh

