Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới thoát cảnh thất nghiệp

Ana Maria Markovic, người được mệnh danh là nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới, có bến đỗ mới sau thời gian dài lâm cảnh thất nghiệp.

Ana Maria Markovic thoát cảnh khó khăn trong sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, CLB Brooklyn ở Mỹ thông báo việc ký hợp đồng với Markovic. Cô chia sẻ tin vui này trên mạng xã hội, khoe bộ áo đấu mới của mình trong màu áo đội bóng Mỹ. Thông tin này khiến người hâm mộ xôn xao, không ít cổ động viên khẳng định sẽ bắt đầu theo dõi CLB Brooklyn thi đấu mùa này vì có Markovic.

Nhiều người nổi tiếng cũng gửi lời chúc mừng đến Markovic. Chloe Kelly, người hùng của đội tuyển nữ Anh tại Euro 2025, bình luận: “Chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất!”. Nhạc sĩ Chiara Castelli cũng bày tỏ sự phấn khích: “Trời ơi! Thật tuyệt!”.

Hồi tháng 2, đội nữ Sporting Braga tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Ana Maria Markovic. Nữ cầu thủ người Croatia chỉ chơi bốn trận cho Sporting Braga trong nửa mùa giải 2024/25, không để lại nhiều ấn tượng với bóng đá Bồ Đào Nha.

Nhiều người hâm mộ đồn đoán chuyện này có liên quan đến tình hình của cô tại Braga, hoặc liên quan bạn trai Tomas Ribeiro, cầu thủ đang chơi cho Farense ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Nhiều tin đồn cho biết Markovic bị cô lập tại Braga bởi vẻ ngoài hấp dẫn và độ nổi tiếng vượt trội các đồng đội.

Markovic sinh năm 1999, nổi lên trên mạng xã hội từ nhiều năm trước với danh xưng "nữ tiền đạo quyến rũ nhất thế giới" nhờ sắc vóc không kém những siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng. Trang cá nhân của cô có hàng triệu lượt người theo dõi.

Sinh ra tại Croatia, Markovic sau đó cùng gia đình cô chuyển đến Zurich (Thụy Sĩ). Tại đây, Ana bắt đầu sự nghiệp bóng đá khi gia nhập FC Zurich rồi Grasshopper. Đầu mùa này, cô chuyển sang Braga theo dạng tự do. Markovic có 20 lần khoác áo tuyển nữ Croatia và ghi 2 bàn.