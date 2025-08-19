Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Benzema nhận kết đắng khi thách thức Ronaldo

Tối 19/8, Al Ittihad của Karim Benzema được chơi hơn người nhưng vẫn để thua Al Nassr 1-2 ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia.

Ronaldo quyết chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên tại Al Nassr.

Trước trận bán kết, Benzema thách thức Cristiano Ronaldo: "Không cần nói nhiều. Người giỏi nhất sẽ thắng". Trái với phát biểu đầy tự tin, tiền đạo người Pháp lại có màn trình diễn nhạt nhòa. Anh thậm chí còn không có nổi một cú sút trúng đích trong cả trận.

Ở chiều ngược lại, Ronaldo lại thi đấu đầy nỗ lực trước sự cổ vũ của số đông khán giả ở sân vận động Hong Kong.

Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi dấu ấn với pha di chuyển phá bẫy việt vị ở phút 60. Trước mặt chỉ còn thủ môn, CR7 vẫn chơi đồng đội. Anh chuyền ngang để tân binh Joao Felix thoải mái đệm bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-1.

Đây cũng là khoảnh khắc định đoạt trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia. Al Nassr giành chiến thắng dù phải chơi với 10 người kể từ phút 26. Sadio Mane mở tỷ số cho đội bóng áo vàng nhưng cũng chính anh nhận thẻ đỏ sau một tình huống giẫm lên bụng thủ môn bên phía Al Ittihad. Nhà vô địch Saudi Pro League có lợi thế lớn về quân số nhưng những gì họ có được chỉ là bàn gỡ hòa 1-1 của Steven Bergwijn.

Al Nassr giành vé vào chung kết Siêu cúp 2025. Đối thủ của Ronaldo và đồng đội sẽ là Al Ahli hoặc Al Qadisiya. Đây là cơ hội để lão tướng người Bồ Đào Nha chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Trung Đông.

Ở giải đấu này, Al Hilal - khắc tinh của Al Nassr không tham dự do trước đó, họ đã dự FIFA Club World Cup.

