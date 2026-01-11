Ronaldo từ bỏ biệt thự 30 triệu bảng?

Cristiano Ronaldo khiến dư luận bất ngờ khi được cho là sẵn sàng từ bỏ căn biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng tại Bồ Đào Nha.

Ronaldo xem trọng chất lượng cuộc sống. Ảnh: Reuters.

Bất chấp mức đầu tư khổng lồ, Ronaldo không còn xem đây là nơi lý tưởng để sinh sống lâu dài. Theo báo chí Bồ Đào Nha, nguyên nhân chính khiến CR7 thay đổi quyết định là do lo ngại về sự riêng tư.

Khu vực Cascais, nơi xây dựng biệt thự của siêu sao 40 tuổi, ngày càng thu hút du khách, giới truyền thông và người hâm mộ, khiến cuộc sống cá nhân của Ronaldo có nguy cơ bị xáo trộn.

Nguồn tin trên cũng cho biết Ronaldo từng tìm cách mua thêm đất liền kề, thuộc quyền sở hữu của một khách sạn 5 sao và sân golf gần đó, nhằm mở rộng không gian riêng tư nhưng không thành công. Điều này khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha nghiêm túc cân nhắc việc khép lại dự án kéo dài gần 4 năm và rao bán căn biệt thự trong thời gian tới.

Cận cảnh biệt thự đắt tiền của Ronaldo.

Dù vậy, căn biệt thự vẫn có thể đóng vai trò đặc biệt trước khi được sang nhượng. Nhiều nguồn tin cho rằng Ronaldo đang cân nhắc tổ chức lễ cưới với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez tại đây.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, biệt thự tại Cascais sẽ trở thành địa điểm vừa tổ chức hôn lễ, tiệc tân gia, vừa là buổi chia tay đầy ý nghĩa của gia đình CR7.

Trên thực tế, Ronaldo không thiếu lựa chọn cho cuộc sống hậu sự nghiệp. Anh đang sở hữu căn penthouse trị giá khoảng 6 triệu bảng tại Lisbon, một ngôi nhà ở quê hương Madeira, cùng các bất động sản cao cấp tại Madrid và Turin từ thời khoác áo Real Madrid và Juventus.

Với tiềm lực tài chính khổng lồ, việc từ bỏ căn biệt thự 30 triệu bảng không phải là vấn đề lớn với Ronaldo. Điều này cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha đặt yếu tố riêng tư và chất lượng cuộc sống lên hàng đầu trong giai đoạn hậu sự nghiệp.

Khoảnh khắc viral của Ronaldo khi ngăn Felix ghi bàn Đoạn clip Cristiano Ronaldo phá bóng ngay trước mũi giày Joao Felix thu hút hàng triệu lượt xem trên X.