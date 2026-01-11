Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực

Những pha vào bóng bạo lực thường dẫn đến án treo giò 3 trận, nhưng tại Indonesia, vụ việc gây rúng động khiến 2 cầu thủ bị cấm vĩnh viễn khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Cầu thủ Indonesia đạp thẳng mặt đối thủ Hôm 8/1, Dwi Pilihanto Nugroho của CLB KAFI tung cú đá kiểu kung-fu thẳng vào mặt Amirul Mutaqin trong trận thắng UAD 1-0 ở giải Liga 4.

Sự cố xảy ra ở trận đấu thuộc giải Liga 4 giữa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) FC và Kampungqu Football Indonesia (KAFI) hôm 8/1. KAFI giành chiến thắng 1-0, nhưng phút 78 biến trận đấu thành tâm điểm tranh cãi khi Dwi Pilihanto Nugroho tung cú đá thẳng vào đầu Amirul Mutaqin bên phía UAD trong nỗ lực phá bóng.

Pha va chạm kinh hoàng khiến Mutaqin gục xuống sân trong đau đớn. Dù trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Dwi, cầu thủ của UAD buộc phải rời sân và được đưa đi chụp X-quang tại bệnh viện với những cơn đau dữ dội ở hàm.

Kết quả cho thấy không có xương nào bị gãy, nhưng Mutaqin vẫn đau khi nói và nhai, buộc phải theo dõi thêm 6-7 ngày và có thể phải chụp CT nếu tình trạng không cải thiện.

Sau khi nhận báo cáo, Ủy ban Kỷ luật PSSI vào cuộc và kết luận Dwi vi phạm nhiều điều khoản của Bộ luật kỷ luật 2025. Ông Wendy Umar Seno Aji khẳng định đây là "một pha phạm lỗi nghiêm trọng gây chấn thương hàm cho cầu thủ đối phương".

Hệ quả là Dwi bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá tại Indonesia, bị phạt tiền và lập tức bị KAFI sa thải. CLB ủng hộ phán quyết, khẳng định không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào đi ngược tinh thần fair-play, đồng thời hy vọng đây là bài học cuối cùng để bóng đá Indonesia tránh lặp lại hình ảnh xấu xí như vậy.

Vụ việc gây bức xúc hôm 5/1.

Trước đó 3 ngày, Muhammad Hilmi Gimnastiar có tình huống vào bóng thô bạo tương tự khi Putra Jaya thua Perseta 1970 Tulungagung 2-7 thuộc vòng 1/32 Liga 4. Hilmi bên phía Putra Jaya không tranh chấp bóng mà tung cú đá kiểu kung-fu thẳng vào ngực cầu thủ Firman Nugraha Adhiansyah.

Liên đoàn bóng đá Đông Java (PSSI Jatim) ra quyết định cấm Hilmi thi đấu vĩnh viễn, đồng thời phạt 2,5 triệu rupiah. CLB Putra Jaya cũng lập tức chấm dứt hợp đồng với Hilmi.

Những vụ bạo lực liên tiếp cho thấy bóng đá Indonesia đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về kỷ luật và văn hóa thi đấu. Khi các pha vào bóng mang tính triệt hạ xuất hiện ngày càng nhiều, sân cỏ dần mất đi tinh thần thể thao vốn có. Nếu không có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt, uy tín và sự phát triển của bóng đá Indonesia sẽ tiếp tục bị bào mòn.