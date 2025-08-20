Hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, Cristiano Ronaldo vẫn tạo nên sức hút khủng khiếp mỗi khi xuất hiện.

Trận bán kết Siêu Cúp Saudi giữa Al-Nassr và Al-Ittihad tại Hong Kong một lần nữa chứng minh, “cơn sốt Ronaldo” chưa bao giờ hạ nhiệt, bất chấp tuổi tác hay khoảng cách địa lý.

Ngày hội với Ronaldo là "kép chính"

Ngày 19/8, sân vận động Hong Kong không chỉ là nơi diễn ra một trận cầu, mà trở thành tâm điểm của một lễ hội bóng đá đích thực. Hàng chục nghìn khán giả kéo về từ sáng sớm, biến mọi con đường dẫn tới sân thành biển áo đấu in tên Ronaldo.

Có người từ Hong Kong, Ma Cao, Trung Quốc; có người vượt cả chặng dài từ Saudi Arabia. Tất cả đều chung một lý do giản dị nhưng mãnh liệt: được thấy Ronaldo ra sân.

Sự hiện diện của siêu sao Bồ Đào Nha biến một trận bán kết Siêu Cúp Saudi - vốn không phải giải đấu danh giá bậc nhất thế giới - thành sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Không khí bên ngoài sân chẳng khác gì những ngày hội bóng đá lớn: tiếng trống rộn ràng, cờ phấp phới, những chiếc khăn cổ động được phát miễn phí. Người hâm mộ reo hò, ca hát, tạo nên bức tranh đầy màu sắc và năng lượng.

Điều đáng nói là nhiều khán giả sẵn sàng chi số tiền khổng lồ chỉ để một lần tận mắt chứng kiến thần tượng. Man Li, một nhà quản lý 32 tuổi từ Trùng Khánh, tiêu hơn 10.000 nhân dân tệ cho vé, khách sạn và di chuyển.

Anh thẳng thắn: “Thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là tôi đã được thấy Ronaldo chơi bóng. Nếu bỏ lỡ, có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời”. Câu chuyện ấy phần nào lý giải sức hút gần như tôn giáo mà Ronaldo mang lại - một dạng tình yêu vượt ra khỏi kết quả trên sân.

Không ít gương mặt trẻ cũng thể hiện sự ngưỡng mộ bền bỉ dành cho CR7. Mai Kaiqi, 21 tuổi từ Ma Cao, bỏ ra gần 3.000 đô Hong Kong chỉ để vào sân và tin tưởng Ronaldo sẽ ghi bàn. Với thế hệ lớn lên cùng những bàn thắng siêu đẳng và những khoảnh khắc huy hoàng của anh, việc gặp gỡ thần tượng giống như hoàn thành một giấc mơ tuổi trẻ.

Sức nóng Ronaldo còn được phản chiếu ở những chi tiết nhỏ: những gian hàng áo đấu giả in tên CR7 bày bán vội vã ngoài sân, hay việc xe buýt chở Al-Nassr chỉ vừa xuất hiện khiến đám đông tràn ra đường Caroline Hill trong cơn hưng phấn. Tất cả chứng minh, Ronaldo vẫn là biểu tượng toàn cầu, nơi nào anh đến đều tạo nên sự kiện.

Bên trong sân, 30.653 khán giả phủ kín khán đài. Dù còn khoảng trống so với sức chứa tối đa, không khí lại đạt mức cuồng nhiệt hiếm có. Chỉ cần Ronaldo chạm bóng, tiếng hò reo vang rền, hàng nghìn chiếc điện thoại lập tức giơ cao. Đó không chỉ là sự cổ vũ, mà còn như một nghi thức lưu giữ khoảnh khắc được tận mắt thấy một huyền thoại bằng xương bằng thịt.

Điểm đáng chú ý khác là cách Saudi Arabia tận dụng trận đấu như cơ hội quảng bá đất nước. Gian hàng “Visit Saudi” phát miễn phí quà tặng, cẩm nang du lịch in tiếng Trung giản thể - rõ ràng nhắm trực diện vào thị trường khách du lịch Trung Quốc.

Song, giữa những nỗ lực tiếp thị đó, thứ người ta thực sự cảm nhận vẫn là tinh thần bóng đá nguyên bản, nơi các nhóm ultras của Al-Nassr và Al-Ittihad biến khán đài thành “sân khấu” của riêng họ.

Ở khán đài Bắc, CĐV Al-Ittihad được dẫn dắt bởi tiếng loa phóng thanh, trống và những lá cờ khổng lồ. Ở phía Nam, khán giả Al-Nassr phủ rợp dưới biểu ngữ “Nassr Army”.

Sự đối lập ấy khiến bầu không khí trong sân liên tục dậy sóng. Một CĐV Al-Nassr chia sẻ kỳ vọng đội nhà sẽ thắng để cả tập thể cùng thực hiện màn “Viking Thunder Clap” nổi tiếng - hành động gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào.

Vì sao Ronaldo thu hút fan?

Cũng cần nhắc tới yếu tố bóng đá: Al-Nassr chỉ còn 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Al-Ittihad. Nhưng như nhiều CĐV thừa nhận, tỷ số không phải là điều quan trọng nhất. Trận đấu này được nhớ đến trước hết bởi bầu không khí đặc biệt, nơi Ronaldo là trung tâm của mọi ánh nhìn, mọi tiếng hò reo.

Ronaldo không chỉ là cầu thủ ghi bàn, anh còn là tấm gương cho khát vọng vươn lên, cho tinh thần không bỏ cuộc.

Điều ấy đặt ra câu hỏi: vì sao ở tuổi 40, Ronaldo vẫn có thể duy trì sức hút vượt trội so với bất kỳ đồng nghiệp nào? Có lẽ bởi sự kết hợp hiếm có giữa tài năng, ý chí và hình ảnh biểu tượng.

Ronaldo không chỉ là cầu thủ ghi bàn, anh còn là tấm gương cho khát vọng vươn lên, cho tinh thần không bỏ cuộc. Với hàng triệu người, việc thấy anh trên sân đồng nghĩa với việc thấy minh chứng sống động rằng tuổi tác hay thử thách không thể chặn đứng niềm tin vào sự vĩ đại.

Sân vận động Hong Kong hôm 19/8 không chỉ chứng kiến một trận cầu, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của bóng đá trong việc kết nối con người. Từ Trùng Khánh, Nam Kinh đến Jeddah, từ những sinh viên trẻ tới những nhà quản lý trung niên, tất cả cùng hòa chung một nhịp đập vì một con người: Cristiano Ronaldo.

Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng của Al-Nassr, mà là một lời khẳng định: “Ronaldo fever” vẫn tiếp tục lan tỏa, bất chấp thời gian hay không gian. Một ngôi sao có thể già đi, nhưng hào quang của huyền thoại - nếu đủ lớn - sẽ không bao giờ tắt.