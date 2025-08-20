Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của Ronaldo chế nhạo Benzema

  • Thứ tư, 20/8/2025 16:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Al Nassr không bỏ lỡ cơ hội để châm biếm Karim Benzema, đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid, sau chiến thắng 2-1 tại bán kết Siêu cúp Saudi Arabia hôm 19/8.

Ronaldo và Benzema từ đồng đội thành đối thủ.

Trước trận đấu này, Benzema đã có những phát biểu tự tin khi cho rằng "người giỏi nhất sẽ chiến thắng", đồng thời không quên gọi Ronaldo là một "huyền thoại".

Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Al Nassr đã lập tức đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội X: "Cậu ấy [Benzema] trở nên nổi tiếng dưới cái bóng của Ronaldo. Vậy mà hôm nay, Benzema nghĩ cậu ấy sẽ có một ngày thi đấu tuyệt vời nhất?".

Ronaldo góp một kiến tạo cho Joao Felix ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Al Nassr trước Al Ittihad. Trong khi đó, Benzema không ghi được bàn nào dù thi đấu cả trận.

Ronaldo và Benzema vẫn có mối quan hệ tốt sau khi CR7 chia tay Real Madrid để đến Juventus vào năm 2018. Kể từ khi cả hai chuyển đến Saudi Pro League thi đấu vào năm 2023, Al Ittihad của Benzema thường có phần nhỉnh hơn trong các cuộc đối đầu với Al Nassr.

Nhưng ở trận đấu vừa qua, đội bóng của Ronaldo đã giành chiến thắng thuyết phục với 10 người và góp mặt ở chung kết.

Ronaldo chỉ còn một trận đấu nữa để có thể nâng cao danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Đội sẽ đối đầu với Al Qadisiyah hoặc Al Ahli trong trận chung kết Siêu cúp vào tối 23/8.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Juventus Benzema Karim Benzema Ronaldo al nassr benzema al ittihad

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

Nghich ly Chelsea hinh anh

Nghịch lý Chelsea

4 giờ trước 13:00 20/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Chelsea tung ra tới 6 tân binh tấn công với tổng trị giá 250 triệu bảng trong trận mở màn Premier League mùa 2025/26, nhưng rốt cuộc vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Crystal Palace.

Rio Ferdinand canh bao Gyokeres hinh anh

Rio Ferdinand cảnh báo Gyokeres

3 giờ trước 14:00 20/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Viktor Gyokeres vừa có màn ra mắt Premier League không như kỳ vọng trong màu áo Arsenal, và ngay lập tức, anh trở thành tâm điểm chỉ trích từ các huyền thoại bóng đá Anh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý