Đội của Ronaldo chế nhạo Benzema

Ronaldo và Benzema từ đồng đội thành đối thủ.
Trước trận đấu này, Benzema đã có những phát biểu tự tin khi cho rằng "người giỏi nhất sẽ chiến thắng", đồng thời không quên gọi Ronaldo là một "huyền thoại".
Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Al Nassr đã lập tức đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội X: "Cậu ấy [Benzema] trở nên nổi tiếng dưới cái bóng của Ronaldo. Vậy mà hôm nay, Benzema nghĩ cậu ấy sẽ có một ngày thi đấu tuyệt vời nhất?".
Ronaldo góp một kiến tạo cho Joao Felix ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Al Nassr trước Al Ittihad. Trong khi đó, Benzema không ghi được bàn nào dù thi đấu cả trận.
Ronaldo và Benzema vẫn có mối quan hệ tốt sau khi CR7 chia tay Real Madrid để đến Juventus vào năm 2018. Kể từ khi cả hai chuyển đến Saudi Pro League thi đấu vào năm 2023, Al Ittihad của Benzema thường có phần nhỉnh hơn trong các cuộc đối đầu với Al Nassr.
Nhưng ở trận đấu vừa qua, đội bóng của Ronaldo đã giành chiến thắng thuyết phục với 10 người và góp mặt ở chung kết.
Ronaldo chỉ còn một trận đấu nữa để có thể nâng cao danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Đội sẽ đối đầu với Al Qadisiyah hoặc Al Ahli trong trận chung kết Siêu cúp vào tối 23/8.
