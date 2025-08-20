Rio Ferdinand cảnh báo Gyokeres

Viktor Gyokeres vừa có màn ra mắt Premier League không như kỳ vọng trong màu áo Arsenal, và ngay lập tức, anh trở thành tâm điểm chỉ trích từ các huyền thoại bóng đá Anh.

Trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Manchester United tại Old Trafford, chân sút 27 tuổi người Thụy Điển gần như “mất hút”.

Trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Manchester United tại Old Trafford, chân sút 27 tuổi người Thụy Điển gần như “mất hút”. Anh không tung nổi một cú dứt điểm nào trước khi bị HLV Mikel Arteta thay ra giữa hiệp hai. Với mức giá 63 triệu bảng, sự im ắng này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng hòa nhập của Gyökeres.

Trên chương trình Rio Ferdinand Presents, cựu trung vệ Manchester United thẳng thắn nhận định: “Bình tĩnh lại nào. Tôi đã xem cậu ấy thi đấu trực tiếp hai lần, và cả trận Arsenal gặp Man United. Thành thật mà nói, tôi chưa thấy điều gì chứng minh cậu ấy xứng đáng với mức phí khổng lồ ấy. Nhất là khi đối thủ chỉ là một Man United đang rối ren”.

Dù vậy, Ferdinand cũng để ngỏ cơ hội cho Gyökeres, cho rằng tiền đạo này cần thêm thời gian để chứng minh bản thân: “Điểm mạnh của cậu ấy là chạy kênh, thể lực tốt. Nhưng quan trọng là trong vòng cấm, liệu cậu ấy có tìm được khoảng trống và ghi bàn từ những pha phối hợp của Odegaard hay Saka không. Đó mới là cách để khẳng định giá trị”.

Không chỉ Ferdinand, Jamie Carragher cũng đưa ra góc nhìn đáng chú ý. Trên sóng Sky Sports, cựu hậu vệ Liverpool dự đoán Arteta có thể loại Gyökeres khỏi đội hình xuất phát ở những trận cầu lớn: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ Arsenal sẽ quay lại với Havertz ở những trận quan trọng. Gyökeres có thể ghi bàn, nhưng Havertz mới là quân bài Arteta khó lòng bỏ qua”.

Với 54 bàn thắng sau 52 trận cho Sporting CP mùa trước, Gyökeres chắc chắn không thiếu năng lực ghi bàn.

Ý kiến này khiến Gary Neville bất ngờ: “Không thể nào Arteta lại để Gyökeres dự bị ở các trận lớn”, nhưng Carragher kiên quyết: “Hoàn toàn có thể.”

Neville sau đó gợi ý một phương án dung hòa: “Có lẽ Arteta nên thử dùng cả Gyökeres lẫn Havertz cùng lúc. Martinelli đang sa sút phong độ, và đó có thể là lời giải cho hàng công Arsenal”,

Với 54 bàn thắng sau 52 trận cho Sporting CP mùa trước, Gyökeres chắc chắn không thiếu năng lực ghi bàn. Tuy nhiên, áp lực ở Premier League là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Từ bây giờ, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào tiền đạo người Thụy Điển: liệu anh có thể chứng minh bản hợp đồng 63 triệu bảng là xứng đáng, hay sẽ trở thành một thương vụ thất bại nữa ở sân Emirates?