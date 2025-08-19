Arsenal ra quyết định về Gyokeres

HLV Mikel Arteta đặt trọn niềm tin vào tân binh Viktor Gyokeres, dù anh vừa có màn trình diễn không tốt trước Manchester United ở vòng 1 Premier League.

Gyokeres nhận nhiệm vụ quan trọng tại Arsenal. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Sportbladet của Thụy Điển, Arteta quyết định chọn Gyokeres làm người đá phạt đền cho Arsenal, thay thế Bukayo Saka. Quyết định này được đưa ra trước khi mùa giải Premier League 2025/26 bắt đầu.

Nếu Gyokeres không có mặt trên sân, Saka hoặc đội trưởng Martin Odegaard có thể sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

So sánh thành tích đá phạt đền, Saka đã thực hiện thành công 14 trong số 17 lần dứt điểm, với tỷ lệ thành công 82%. Trong khi đó, Gyokeres có thành tích ấn tượng hơn với 34 bàn thắng từ chấm luân lưu, chỉ bỏ lỡ 4 pha dứt điểm, đạt tỷ lệ thành công 89%.

Gyokeres từng ghi bàn từ chấm 11 m trong thời khắc quyết định của trận chung kết Taca de Portugal, giúp Sporting giành chiến thắng 3-1 trước Benfica và lên ngôi vô địch.

Hôm 17/8, Gyokeres có màn ra mắt không như ý trong chiến thắng 1-0 trước MU. Trong 60 phút trên sân, anh di chuyển 7,8 km, thực hiện 12 lần bứt tốc với tốc độ tối đa 31,4 km/h. Thống kê cũng chỉ ra Gyokeres chỉ có 21 lần chạm bóng, trong đó chỉ có ba lần trong vùng cấm đối phương, và mất bóng 11 lần.

Cùng với Gyokeres, hai tân binh khác của Arsenal là Noni Madueke và Martin Zubimendi cũng có màn ra mắt CLB mới tại Premier League. Tuy nhiên, HLV Arteta cho biết cả ba cầu thủ vẫn chưa đạt phong độ và thể lực tốt nhất.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.