Flick nhìn người không sai

Chỉ mới đặt chân tới Allianz Arena mùa hè này, Jonathan Tah đã nhanh chóng khẳng định vị thế và chiếm trọn niềm tin của đồng đội.

Hansi Flick từng muốn đưa Tah về Barcelona.

Trung vệ 29 tuổi không chỉ chiếm suất đá chính ngay lập tức, mà còn được phòng thay đồ Bayern bầu chọn làm một trong những đội trưởng, sánh vai cùng Joshua Kimmich, Manuel Neuer và Harry Kane. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Tah cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tah ra sân ngay từ đầu ở FIFA Club World Cup 2025 và Siêu Cúp Đức, vượt mặt Kim Min-jae - người đứng trước nguy cơ rời Bayern nếu có lời đề nghị thích hợp. Sự chắc chắn, kinh nghiệm và tinh thần thủ lĩnh giúp Tah nhanh chóng trở thành mắt xích then chốt trong hàng thủ vốn gặp nhiều vấn đề mùa trước.

Thực tế, Hansi Flick từng sớm nhìn ra giá trị của Tah. Khi còn dẫn dắt Barcelona, ông đã nhiều lần thúc giục ban lãnh đạo đưa trung vệ người Đức về Camp Nou. Thậm chí, Barca từng có cơ hội sở hữu anh theo dạng tự do, nhưng rốt cuộc lại từ bỏ vì hàng thủ quá đông, để rồi mất trắng một món hời lớn. Bayern thì không bỏ lỡ thời cơ và giờ họ đang hưởng trái ngọt.

Chia sẻ trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, Tah khẳng định: “Tôi không thích từ ‘thủ lĩnh’. Trên sân, tất cả chúng ta đều phải là thủ lĩnh và cùng nhau gánh trách nhiệm. Nhưng đúng là tôi luôn muốn đi đầu, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cả trong và ngoài sân cỏ”.

Với một bản hợp đồng không mất phí, Bayern đã có trong tay một trung vệ đẳng cấp, một người đàn ông của tập thể. Và quan trọng hơn, họ đã tìm thấy thủ lĩnh mới để dẫn dắt hàng phòng ngự trong hành trình trở lại đỉnh cao châu Âu.