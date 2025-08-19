Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Sancho căm ghét MU'

  • Thứ ba, 19/8/2025 16:00 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Jadon Sancho đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ MU sau khi từ chối cơ hội gia nhập AS Roma.

Sancho từ chối cơ hội rời MU.

MU chấp nhận mức phí 20 triệu bảng của Roma cho Sancho, nhưng tiền vệ này đã từ chối sang Serie A thi đấu ở mùa giải 2025/26. Cựu sao Dortmund được cho là không đạt thỏa thuận về lương bổng với Roma, khiến thương vụ đổ vỡ.

Người hâm mộ nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu đối với quyết định của Sancho. Một tài khoản trên X đã viết: "Không ai trên thế giới này ghét MU hơn Sancho".

Một tài khoản có tên TheFergusonWay đã chỉ trích mạnh mẽ: "Thật buồn cười khi nhìn Sancho từ chối một cơ hội chuyển nhượng. Cậu ta nên vui vẻ khi được một câu lạc bộ lớn như Roma muốn ký hợp đồng, nhất là sau bốn mùa giải không thành công".

CĐV tên RedMarrow nhấn mạnh rằng Sancho có vẻ như từ chối mọi cơ hội để bắt đầu lại sự nghiệp non trẻ của mình: "Sancho giống như một chiến binh muốn được tự do nhưng lại từ chối tự do dù đã được đề nghị nhiều lần".

Đây là lần thứ ba trong mùa hè này Sancho từ chối đến một CLB mới. Chelsea từng đề nghị mức lương 150.000 bảng mỗi tuần nhưng đã bị tiền vệ này từ chối. Sau đó, Juventus sẵn sàng trả 100.000 bảng mỗi tuần cho Sancho nhưng cũng nhận lại cái lắc đầu từ anh.

Sancho không còn tương lai ở sân Old Trafford, và MU sẵn sàng chốt thương vụ ngay khi cầu thủ 25 tuổi đồng ý. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa giải 2025/26.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

sancho Juventus Dortmund Ngoại hạng Anh sancho mu as roma

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

