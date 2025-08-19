'Sancho căm ghét MU'

Jadon Sancho đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ MU sau khi từ chối cơ hội gia nhập AS Roma.

Sancho từ chối cơ hội rời MU.

MU chấp nhận mức phí 20 triệu bảng của Roma cho Sancho, nhưng tiền vệ này đã từ chối sang Serie A thi đấu ở mùa giải 2025/26. Cựu sao Dortmund được cho là không đạt thỏa thuận về lương bổng với Roma, khiến thương vụ đổ vỡ.

Người hâm mộ nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu đối với quyết định của Sancho. Một tài khoản trên X đã viết: "Không ai trên thế giới này ghét MU hơn Sancho".

Một tài khoản có tên TheFergusonWay đã chỉ trích mạnh mẽ: "Thật buồn cười khi nhìn Sancho từ chối một cơ hội chuyển nhượng. Cậu ta nên vui vẻ khi được một câu lạc bộ lớn như Roma muốn ký hợp đồng, nhất là sau bốn mùa giải không thành công".

CĐV tên RedMarrow nhấn mạnh rằng Sancho có vẻ như từ chối mọi cơ hội để bắt đầu lại sự nghiệp non trẻ của mình: "Sancho giống như một chiến binh muốn được tự do nhưng lại từ chối tự do dù đã được đề nghị nhiều lần".

Đây là lần thứ ba trong mùa hè này Sancho từ chối đến một CLB mới. Chelsea từng đề nghị mức lương 150.000 bảng mỗi tuần nhưng đã bị tiền vệ này từ chối. Sau đó, Juventus sẵn sàng trả 100.000 bảng mỗi tuần cho Sancho nhưng cũng nhận lại cái lắc đầu từ anh.

Sancho không còn tương lai ở sân Old Trafford, và MU sẵn sàng chốt thương vụ ngay khi cầu thủ 25 tuổi đồng ý. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa giải 2025/26.

