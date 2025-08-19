Bước ngoặt sự nghiệp của tiền đạo Hàn Quốc

Crystal Palace xem xét mượn tiền đạo Hwang Hee-chan từ Wolves nếu phải chia tay Eberechi Eze vào mùa hè này.

Hwang Hee-chan sắp đổi CLB. Ảnh: Reuters.

Theo Givemesport, tiền đạo Hwang Hee-chan đang xem xét rời Wolves để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần.

Sau mùa giải 2023/24 bùng nổ với 12 bàn thắng tại Premier League, Hwang sa sút rõ rệt ở mùa 2024/25 vì chấn thương, chỉ ghi được 2 bàn sau 21 trận, trong đó có vỏn vẹn 5 lần đá chính. Sự xuất hiện của Jorgen Strand Larsen càng khiến chân sút người Hàn Quốc thường xuyên phải ngồi dự bị. Ở trận mở màn mùa 2025/26 gặp Man City cuối tuần qua, Hwang chỉ được tung vào sân trong 9 phút cuối.

Khát khao được thi đấu thường xuyên tại Premier League khiến Hwang tính chuyện đổi bến đỗ. Anh không có ý định rời nước Anh dù nhận được sự quan tâm từ các CLB hạng dưới và Ligue 1. Đây là cơ hội để Crystal Palace nhập cuộc.

Đội bóng của HLV Oliver Glasner đang thiếu lựa chọn trên hàng công khi Eddie Nketiah chấn thương, còn Jean-Philippe Mateta là trung phong duy nhất. Nếu Eberechi Eze ra đi trong kỳ chuyển nhượng này, Palace càng cần bổ sung nhân sự. Với tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt, Hwang được kỳ vọng mang lại giải pháp tức thì.

