Đừng vội kết án Lamine Yamal chỉ vì đời tư

Từ cú giật gót kiến tạo đến bàn thắng đẳng cấp vào lưới Mallorca, Yamal chứng minh sân cỏ mới là nơi anh đáng được nhắc đến, bất chấp những tranh cãi xoay quanh cuộc sống riêng.

Trong thế giới bóng đá ngày nay, nơi mà ánh hào quang sân cỏ thường đi kèm với ánh đèn soi mói đời tư, Lamine Yamal nổi lên như một hiện tượng vừa đáng ngưỡng mộ vừa dễ bị tổn thương. Mới 18 tuổi, cầu thủ của Barcelona chạm đến tầm ảnh hưởng toàn cầu mà nhiều ngôi sao cả đời chưa chắc đạt được.

Nhưng đi cùng với những cú sút đầy ma thuật và đường kiến tạo ngẫu hứng là cả một “cơn bão” truyền thông, nơi mọi chi tiết ngoài sân cỏ đều bị khai thác đến tận cùng.

Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Yamal chọn cách tận hưởng cuộc sống: đi du lịch nhiều quốc gia, tổ chức tiệc trên du thuyền và đặc biệt là bữa tiệc sinh nhật ồn ào ngày 13/7. Hình ảnh từ sự kiện này nhanh chóng phủ sóng, kéo theo không ít tranh cãi khi xuất hiện những chi tiết nhạy cảm về khách mời.

Điều đó biến Yamal từ một thần đồng bóng đá thành một cái tên được bàn luận không chỉ trong thể thao mà còn trên các mặt báo xã hội, giải trí.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Yamal không để mình trượt dài trong sự ồn ào đó. Trở lại sân cỏ, anh ngay lập tức chứng minh đâu mới là nơi giá trị của mình được khẳng định.

Trận gặp Mallorca thuộc vòng 1 La Liga mùa 2025/26 cuối tuần qua là một minh chứng hùng hồn: pha giật gót kiến tạo cho Raphinha đầy ngẫu hứng, rồi cú sút trái phá đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Leo Roman - tất cả gói gọn trong màn trình diễn giúp anh được vinh danh là “Cầu thủ hay nhất trận đấu”. Cái cách Yamal thi đấu cho thấy sự tập trung và bản lĩnh vượt xa tuổi 18, đồng thời nhắc nhở tất cả rằng sân cỏ mới là “mặt trận” quan trọng nhất.

Chính ở điểm này, bình luận viên Gonzalo Miro lên tiếng, không phải để khen ngợi những bàn thắng, mà để bảo vệ con người thật phía sau cầu thủ. Ông thẳng thắn cho rằng: việc gắn chặt đời tư với phong độ thi đấu là điều khiên cưỡng và sai lầm.

Lamine Yamal bùng nổ ở tuổi 18.

Ở tuổi 18, sự tác động của những tranh cãi đời thường gần như không đủ sức làm lung lay màn trình diễn trên sân. Miro còn nhấn mạnh, nếu có hệ lụy từ cách sống thiếu cân bằng, thì nó sẽ xuất hiện sau này - chứ không phải bây giờ.

Đó là một góc nhìn công bằng. Bởi lẽ, tài năng trẻ như Yamal cần thời gian để trưởng thành, cả về chuyên môn lẫn nhân cách.

Thế hệ cầu thủ hiện đại không còn sống trong bóng tối, họ phải học cách cân bằng giữa bóng đá và ánh đèn flash, giữa niềm vui tuổi trẻ và kỳ vọng khổng lồ của công chúng. Điều mà Miro làm, trên thực tế, không chỉ là bênh vực một cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở chung: hãy nhìn cầu thủ bằng lăng kính công bằng, đừng vội biến những sai lầm đời thường thành “án tử” dư luận.

Yamal hôm nay vẫn đang viết tiếp câu chuyện của mình theo cách đẹp nhất: bằng những bàn thắng và pha kiến tạo. Sau 116 lần khoác áo Barcelona, ghi 26 bàn và đóng góp 35 kiến tạo, anh chứng minh bản thân không chỉ là hiện tượng nhất thời mà là một ngôi sao thực thụ đang định hình tương lai CLB.

Bóng đá, xét đến cùng, là nơi tỏa sáng của tài năng. Còn đời tư, dẫu không thể tách rời, cũng cần được đặt trong giới hạn của sự tôn trọng. Lamine Yamal chưa hoàn hảo, và cũng không cần phải hoàn hảo ở tuổi 18. Nhưng với những gì anh đang thể hiện, người hâm mộ có quyền tin rằng điều quan trọng nhất - thứ bóng đá tinh khiết của anh - vẫn nguyên vẹn và rực rỡ hơn bao giờ hết.