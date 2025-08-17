Lamine Yamal và lời cảnh báo lạnh sống lưng từ Flick

Lamine Yamal rực sáng ở Son Moix với bàn thắng phút 94, để rồi nhận lời khen đặc biệt từ Hansi Flick: “Nếu giữ được ngọn lửa này, mọi hậu vệ trái sẽ phải run rẩy”.

Lamine Yamal toả sáng trong chiến thắng 3-0 của Barca trước Mallorca.

Khởi đầu một mùa giải mới luôn đầy khó khăn. Cái nóng oi bức tháng 8, nhịp độ thi đấu còn lỏng lẻo, tân binh cần thời gian hòa nhập - tất cả khiến phần lớn cầu thủ khó có thể đạt phong độ cao ngay từ vòng mở màn.

Nhưng Lamine Yamal lại là ngoại lệ. Ở Son Moix, chàng trai tuổi 18 khoác áo số 10 mới của Barcelona tự viết nên một kịch bản hoàn toàn khác: rực sáng, quyết đoán và đủ sức định đoạt trận đấu.

Khi tuổi 18 mang dáng dấp một thủ lĩnh

Ngay phút thứ 7, Yamal đặt dấu ấn. Một đường chuyền cong như đặt, vượt ngoài tầm với hàng thủ Mallorca, giúp Raphinha mở tỷ số. Đó là loại đường bóng chỉ đến từ đôi chân mang bản năng thiên tài.

Chưa đầy 20 phút sau, Ferran Torres nhân đôi cách biệt bằng cú sút quyết đoán, giữa tranh cãi về quyết định của trọng tài. Barca dẫn 2-0, trận đấu coi như được định đoạt.

Mallorca thêm phần bất lực khi Morlanes và Muriqi bị truất quyền thi đấu, để rồi phải chơi hơn một hiệp trong thế thiếu người. Nhưng thay vì tận dụng để dồn ép đối thủ, Barca lại giảm nhịp, biến hiệp hai thành một buổi tập cường độ vừa phải trong cái nóng gần 40 độ ở Palma. Hansi Flick thẳng thắn chỉ trích sự thiếu quyết liệt ấy sau trận.

Thế nhưng, với Yamal, từng phút trên sân vẫn là cơ hội để chứng minh bản thân. Cầu thủ tuổi teen không buông xuôi theo sự nhàm chán. Anh tiếp tục lắt léo, tiếp tục khiêu khích hàng thủ đối phương, và rốt cuộc tìm thấy phần thưởng ở phút 94: pha solo đột phá và cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa, hạ gục thủ thành Leo Roman - người đã nhiều lần từ chối anh suốt cả trận, ấn định chiến thắng 3-0.

Flick cho rằng Lamine Yamal sẽ là cơn ác mộng của mọi hậu vệ trái.

Hansi Flick có thể không hài lòng với thái độ tập thể, nhưng riêng Yamal, ông chỉ có thể mỉm cười. Sau trận, chiến lược gia người Đức phát biểu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Cậu ấy luôn thể hiện sự quyết tâm từ tập luyện đến thi đấu. Nếu giữ được sự nhiệt huyết này, mọi hậu vệ trái sẽ phải run rẩy".

Đó không chỉ là một lời khen, mà còn là sự khẳng định. Barca đang sở hữu một tài năng đủ khả năng thay đổi cục diện. Khi cả đội còn ì ạch tìm nhịp, Yamal sẵn sàng gánh vác, tạo cảm hứng và mở ra viễn cảnh tươi sáng cho mùa giải. Ở tuổi 18, cậu bé đến từ Rocafonda mang dáng dấp một ngôi sao lớn: người có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Bức tranh toàn cảnh: Nền sáng cho viên ngọc

Trong trận mở màn này, Barca cũng ghi nhận vài dấu ấn mới. Thủ môn Joan Garcia có trận ra mắt chính thức, không phải trổ tài quá nhiều nhưng toát lên sự chắc chắn. Hậu vệ trẻ Jofre Torrents góp mặt, còn Marcus Rashford cho thấy anh sẽ là mảnh ghép quan trọng. Nhưng tất cả chỉ đóng vai trò nền, để làm nổi bật ánh sáng chói lòa từ Yamal.

Điều Barca thu về không chỉ là ba điểm trọn vẹn trên sân khách, mà còn là sự xác nhận: “số 10 mới” của họ đã sẵn sàng cho vai trò thủ lĩnh tấn công. Một cầu thủ tuổi teen, nhưng đang trưởng thành vượt bậc và hứa hẹn mang đến sự khác biệt cho cả La Liga lẫn Champions League.

Barca đang sở hữu một tài năng đủ khả năng thay đổi cục diện.

Với thắng lợi này, Barca đã vượt qua thử thách đầu tiên trong chuỗi ba trận sân khách liên tiếp. Trước mắt là Levante - đối thủ không quá khó về lý thuyết. Trong khi Barca khởi động đầy tự tin, Real Madrid vẫn phải chờ để biết sức mạnh thật sự dưới thời Xabi Alonso ra sao trong trận gặp Osasuna. Cuộc đua La Liga vì thế hứa hẹn nóng lên ngay từ đầu, và nó càng thêm kịch tính với sự xuất hiện của một “viên ngọc 18 tuổi” đang ngày càng tỏa sáng.

Yamal không chỉ là niềm hy vọng, mà còn là lời cảnh báo gửi tới mọi hàng thủ: sự khác biệt có thể đến bất cứ lúc nào, từ đôi chân của cậu bé mang áo số 10. Và như Flick nói, nếu giữ được ngọn lửa này, chắc chắn sẽ có một mùa giải mà mọi hậu vệ trái đều phải sống trong nỗi lo sợ mang tên Lamine Yamal.