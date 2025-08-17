Pha xử lý gây sốt của Yamal

Rạng sáng 17/8, Yamal có pha xử lý đẳng cấp giúp Barca thu về bàn thắng khi đối đầu Mallorca.

Pha kiến tạo ấn tượng của Yamal.

Phút thứ 7 trận đấu trên sân Son Moix, Lamine Yamal có bóng bên cánh phải. Khi thấy Raphinha chủ động di chuyển ở phía cột xa, sao trẻ người Tây Ban Nha thực hiện quả tạt để loại đến 6 cầu thủ phòng ngự bên phía Mallorca. Nhiệm vụ của Raphinha chỉ là tạo điểm cắt từ cự ly gần, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

"Mùa giải mới nhưng phong độ của Yamal vẫn như cũ", một fan trầm trồ. "Cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới hiện nay", người thứ 2 lên tiếng. "Yamal đến từ hành tinh khác", CĐV thứ 3 bình luận.

Yamal mở màn mùa giải mới bằng một pha kiến tạo, trong khi Raphinha cũng thiết lập cột mốc đáng nhớ, khi anh trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên ghi bàn cho Barcelona trong trận mở màn mùa giải mới. Cái tên gần nhất làm được điều này là huyền thoại Ronaldinho vào mùa 2007.

Sau pha kiến tạo, Yamal tiếp tục ghi dấu giày ở bàn nhân đôi cách biệt của Barcelona. Cú sút căng của nhà vô địch Euro khiến hàng thủ Mallorca bị đẩy vào thế bị động. Ferran Torres có mặt đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối, sao trẻ sinh năm 2007 ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách đến từ Catalonia bằng một pha solo rồi dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm.