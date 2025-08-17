Khoảnh khắc gây ngỡ ngàng của Yamal

Tiền đạo Lamine Yamal để lại pha lập công đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Mallorca tại vòng 1 La Liga rạng sáng 17/8.

Yamal có pha lập công đẹp mắt trước Mallorca. Ảnh: Reuters.

Phút 90+3, Yamal đi bóng vượt qua hai hậu vệ Mallorca ở rìa vùng cấm, trước khi tung chân dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3-0 cho Barcelona. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc của Yamal với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Pha lập công của Yamal lập tức trở nên viral trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Bàn thắng quá đẹp mắt và ấn tượng". CĐV khác lên tiếng: "Yamal khởi đầu mùa giải mới bùng nổ, như cái tát vào mặt những kẻ chỉ trích anh vào mùa hè vừa qua". Tài khoản khác bình luận: "Yamal không nói, cậu ấy đáp trả bằng màn trình diễn trên sân".

Trước pha lập công trên, Yamal là người kiến tạo cho Raphinha mở tỷ số ở phút thứ 7. Trong trận này, tiền đạo 18 tuổi thi đấu bùng nổ khi tạo ra 3 cơ hội ghi bàn, tung 3 cú sút trúng đích, rê bóng thành công 6 lần và thắng tranh chấp tay đôi đến 6 lần.

Barcelona giành chiến thắng khi đối thủ chỉ còn 9 người trên sân từ phút 39. Morlanles và Muriqi bị truất quyền thi đấu vì những lỗi khác nhau, đẩy đội chủ nhà Mallorca vào thế chống đỡ đến hết trận.

Chiến thắng này giúp Barcelona tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với cùng 3 điểm bên cạnh Rayo Vallecano, Villarreal và Alaves.

