Một người chết trong ngày khai màn Premier League

Brighton xác nhận một cổ động viên (CĐV) của họ qua đời sau trận hòa 1-1 với Fulham tại sân Amex trong khuôn khổ vòng mở màn Premier League 2025/26 vào tối 16/8.

Sự ra đi của một CĐV 72 tuổi trong trận hòa 1-1 giữa Brighton và Fulham tại sân Amex làm lu mờ kết quả trận đấu mở màn Premier League 2025/26.

The Times dẫn tuyên bố từ CLB Brighton, cho biết một người đàn ông 72 tuổi bất ngờ cảm thấy không khỏe trong hiệp hai của trận đấu tại sân Amex. Các nhân viên y tế và lực lượng cấp cứu tại chỗ đã nhanh chóng can thiệp, thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) và sử dụng máy khử rung tim ngay tại khu vực khán đài.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Brighton cân nhắc tạm dừng trận đấu, nhưng quyết định không làm gián đoạn sự kiện vì trận đấu đang diễn ra, đồng thời phần lớn CĐV và cầu thủ hai đội không nhận thức được sự việc nghiêm trọng đang diễn ra.

Dù đội ngũ y tế đã nỗ lực, người đàn ông này đã được xác nhận qua đời sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Giám đốc điều hành Brighton, Paul Barber, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trong tuyên bố: “Đây là kết thúc đau buồn cho trận đấu đầu tiên của CLB ở mùa giải mới, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng sự cảm thông sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của người đàn ông đã qua đời".

Ban lãnh đạo Brighton cũng xác nhận sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân quá cố trong những ngày tới. Trận đấu giữa Brighton và Fulham ở vòng 1 Premier League 2025/26 kết thúc với tỷ số 1-1. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Matt O'Riley, nhưng đến phút 90+7, Rodrigo Muniz đã gỡ hòa cho Fulham.