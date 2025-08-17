Quyết định gây phẫn nộ trong trận thắng của Barcelona

Rạng sáng 17/8, Barcelona thắng dễ chủ nhà Mallorca 3-0 ở vòng 1 La Liga 2025/26.

Barcelona thắng dễ 9 người của Mallorca.

Phút 23 trận đấu trên sân Son Moix, Lamine Yamal đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút căng trúng đầu Antonio Raillo, khiến trung vệ số 21 của Mallorca đổ gục ra sân. Khi thấy đồng đội bị choáng, hàng thủ chủ nhà đứng sững lại và để Ferran Torres thoải mái dứt điểm tung lưới thủ thành Leo Roman.

Cầu thủ và ban huấn luyện Mallorca phẫn nộ với trọng tài chính Jose Munuera. HLV Jagoba Arrasate cho rằng Raillo đã gặp vấn đề ở vùng đầu và trận đấu cần phải dừng lại ngay từ sau cú sút của Yamal. Tuy nhiên, ông Munuera tham khảo ý kiến từ tổ VAR và vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách.

Sau khi nhận bàn thua tranh cãi, Mallorca tiếp tục chịu tổn thất nặng nề. Lần lượt tiền vệ Manu Morlanes và trung phong Vedat Muriqi bị đuổi khỏi sân vì những tình huống vào bóng nguy hiểm. Đáng chú ý, Muriqi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi cao chân khi tranh bóng với thủ môn Joan Garcia. Án phạt được đưa ra cũng là lúc nhiều CĐV nhí của chủ nhà đã bật khóc.

Sang hiệp hai, Barca thoải mái triển khai tấn công nhưng nỗ lực của Torres, Olmo cùng đồng đội đều không thắng được thủ môn và khung gỗ bên phía chủ nhà. Phải đến lần dứt điểm thứ 17 trong hiệp hai và cũng là cuối cùng của trận đấu, "Blaugrana" mới có thể ghi thêm bàn. Yamal tỏa sáng với pha đi bóng rồi dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm, khiến thủ thành Roman đứng chôn chân.

Màn trình diễn thăng hoa với 1 bàn, 1 kiến tạo của Yamal giúp "Blaugrana" ra về với 3 điểm trọn vẹn. Với riêng cá nhân ông Arrasate, đây đã là trận thua thứ 9 liên tiếp của nhà cầm quân này khi chạm trán Barcelona.