Tiền đạo 67 triệu bảng sắp rời Man City

Savinho xem xét nghiêm túc đề nghị chuyển đến Tottenham ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Savinho có thể chia tay Man City. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, người đại diện của Savinho lên đường sang châu Âu để hoàn tất các cuộc đàm phán về việc chuyển nhượng với Tottenham. Man City sẵn sàng để cầu thủ của mình rời đi nếu nhận đủ 67 triệu bảng.

Chỉ một năm trước, Man City chi 35 triệu bảng để ký hợp đồng với Savinho. Nhưng sau khi bổ sung hàng loạt tân binh ở kỳ chuyển nhượng hè này, đội bóng của HLV Pep Guardiola không còn đánh giá cao tiền đạo người Brazil.

Tottenham gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 42 triệu bảng cho Savinho nhưng lập tức bị Man City từ chối. Spurs dự kiến sớm trở lại với đề nghị tiếp theo gần hơn với đòi hỏi của đội chủ sân Etihad.

Savinho mong muốn trở thành ngôi sao tại Premier League thay vì chỉ là một cầu thủ dự bị, đặc biệt là khi World Cup 2026 đang tới gần. Đây là yếu tố khiến anh cân nhắc chia tay Man City.

Trong thời gian thi đấu tại sân Etihad, Savinho ghi ba bàn thắng và có 13 pha kiến tạo trong 48 trận đấu. Nhưng anh chưa thể hiện được đúng phong độ như trong màu áo Girona, nơi tiền đạo này ghi 11 bàn và có 10 pha kiến tạo trong mùa giải 2023/24.

Nếu Savinho rời Man City, nhiều khả năng đội bóng của Guardiola sẽ đưa ra lời đề nghị cho tiền đạo Rodrygo của Real Madrid. Tuy nhiên, "Los Blancos" định giá Rodrygo lên đến hơn 85 triệu bảng.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ vào sáng 1/7.