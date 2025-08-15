Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu WAGs nóng bỏng nhất thế giới khoe vẻ gợi cảm

  • Thứ sáu, 15/8/2025 15:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu WAGs đình đám Helen Flanagan khiến mạng xã hội bùng nổ khi diện bộ corset xẻ sâu, tự tin khoe đường cong nóng bỏng trong buổi chụp hình tạp chí.

Helen Flanagan "đốt mắt" fan với bộ corset khoe đường cong.

Nữ diễn viên 35 tuổi khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện trong một buổi chụp hình cho tạp chí. Cựu sao Coronation Street khoác bộ trang phục màu xanh lá, gồm áo corset ôm sát kết hợp chân váy đồng màu, tôn lên vóc dáng quyến rũ.

Trong đoạn clip ngắn đăng trên Instagram, bà mẹ 3 con tạo nhiều dáng trước ống kính, cho thấy rõ sự thay đổi sau ca nâng ngực. Video nhanh chóng nhận về mưa lời khen từ người hâm mộ như: "Quá đẹp", "Cô ấy bốc lửa quá", "Đẹp đến nao lòng"....

Helen xác nhận độc thân sau khi chia tay bạn trai Robbie Talbot. Trước đó, cô từng cởi mở chia sẻ về lý do nâng ngực. Quyết định đưa ra sau khi sinh và chăm sóc 3 bé Matilda (9 tuổi), Delilah (6 tuổi) và Charlie (3 tuổi) với bạn trai cũ, cầu thủ Scott Sinclair.

Cô kể trước khi sinh con, mình sở hữu vòng một cỡ E, nhưng sau 3 lần mang thai và 3 năm cho con bú, vòng ngực giảm xuống dưới cỡ B, chảy xệ khiến cô mất tự tin. Sau nhiều lần tham khảo ý kiến bác sĩ, Helen chọn túi ngực đặt dưới cơ một phần. Ca phẫu thuật diễn ra tháng 1/2023, giúp cô lấy lại sự tự tin và vóc dáng như trước khi sinh.

Helen thừa nhận: "Giờ đây vòng một của tôi hoàn hảo với cơ thể, trông tự nhiên như trước khi có con. Tôi cảm thấy mình đã tìm lại được chính mình".

Helen từng trải qua mối tình ngọt ngào với cựu sao Man City Scott Sinclair. Năm 2014, cô nằm trong danh sách 10 nàng WAGs nóng bỏng nhất thế giới.

