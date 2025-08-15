Casemiro dự đoán MU vô địch Premier League

Tiền vệ Casemiro gây chú ý khi dự đoán đội bóng của mình sẽ giành chức vô địch Premier League mùa giải 2025/26.

Dự đoán của Casemiro về chức vô địch Premier League cho Manchester United, dù táo bạo, là nguồn động lực lớn cho người hâm mộ.

Trong buổi phỏng vấn trên Sky Sports trước thềm khai màn Premier League, Casemiro thể hiện sự tự tin cực lớn vào tham vọng của Manchester United dưới thời HLV Rúben Amorim. "Tất nhiên rồi, Manchester United sẽ vô địch Premier League mùa 2025/26", Casemiro tự tin tuyên bố khi được hỏi về đội bóng sẽ vô địch nước Anh.

Lời tiên đoán tự tin này đến trong bối cảnh Manchester United đang trải qua quá trình tái thiết mạnh mẽ dưới thời HLV Rúben Amorim. Với các bản hợp đồng chất lượng như Sesko, Cunha hay Mbeumo, đội hình "Quỷ đỏ" mạnh lên đáng kể so với mùa trước xét trên lý thuyết.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bóng đá Anh cho rằng MU chưa đủ sức vô địch Premier League mùa này. Gary Neville thậm chí đánh giá "Quỷ đỏ" có lẽ phải hài lòng với suất dự Europa League hoặc Conference League vào cuối mùa.

Thậm chí siêu máy tính của Opta còn đưa ra dự đoán về thứ hạng khả thi nhất của MU ở Premier League mùa giải 2025/26 vị trí thứ 12, với tổng 49,1% khả năng xảy ra. Đi sâu hơn vào kết quả của từng vị trí, cơ hội lọt top 4 mùa tới của "Quỷ đỏ" chỉ là 6,7%.

Trong khi đó, xác suất MU không lọt vào top 10 Ngoại hạng Anh lên tới hơn 50%. Thậm chí, kết quả của 10.000 phép thử cho thấy đội chủ sân Old Trafford vẫn có 11% khả năng nằm trong nhóm xuống hạng.