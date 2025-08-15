Cầu thủ từng đeo băng thủ quân MU bỗng dưng thất nghiệp

Cựu cầu thủ từng đeo băng đội trưởng MU vừa bị một “ông lớn” Ligue 1 chấm dứt hợp đồng ngay trước thềm mùa giải mới.

Matic thất nghiệp ngay trước khi Ligue 1 khởi tranh

Cựu tiền vệ MU, Nemanja Matic trở thành cầu thủ thất nghiệp sau khi Lyon bất ngờ ra quyết định vào tối qua. CLB nước Pháp đăng tải thông báo ngắn gọn: “Nemanja Matic và OL kết thúc sự hợp tác. Cảm ơn những khoảnh khắc tuyệt vời, Nemanja. Chúc may mắn trong chặng đường phía trước”.

Matic gia nhập Lyon hồi tháng 1/2024 từ Rennes và đã có 55 lần ra sân cho đội bóng này. Không có lý do nào được đưa ra cho việc Lyon và Matic “đường ai nấy đi”.

Hồi tháng 6, Lyon từng bị xuống hạng Ligue 2 vì khủng hoảng tài chính, sau khi công bố khoản nợ 422 triệu bảng vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, CLB kháng cáo thành công và được ở lại Ligue 1, qua đó bước vào mùa giải thứ 37 liên tiếp ở hạng đấu cao nhất. Quyết định này cũng khiến Crystal Palace mất suất dự Europa League, do cả hai đội đều có chung một ông chủ là John Textor.

Mùa trước, Matic cũng gây tranh cãi khi bị treo giò hai trận vì dán băng che logo ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ trong một trận đấu. Anh che đi logo Ligue 1 mang màu cầu vồng trên áo trong trận gặp Angers ở vòng cuối - một phần của chiến dịch thường niên chống kỳ thị đồng tính của giải đấu.

Ngoài ra, Matic còn gây chú ý với màn khẩu chiến nảy lửa cùng thủ môn Andre Onana của MU, khi gọi ngôi sao người Cameroon là “một trong những thủ môn tệ nhất lịch sử Man United” trước trận đối đầu ở Europa League, sau khi Onana tuyên bố Quỷ đỏ “mạnh hơn” CLB Ligue 1.

Tiền vệ người Serbia từng có 5 mùa giải khoác áo MU, ra sân 189 lần và từng được chọn đeo băng đội trưởng. Chỉ có điều ở MU, Matic không thể tái lập thành công như khi còn ở Chelsea - nơi anh giành 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 Cúp Liên đoàn. Matic chính là trụ cột trong đội hình Chelsea vô địch dưới thời Jose Mourinho mùa 2014/15 và một lần nữa dưới thời Antonio Conte mùa 2016/17.

Dù đã 37 tuổi, cánh cửa cho những bến đỗ mới vẫn rộng mở, đặc biệt khi Matic từng được liên hệ trở lại Premier League mùa trước - dù chỉ là tin đồn với Ipswich Town. Khi ấy, Ipswich được cho là cạnh tranh với Napoli, Fiorentina và Como để có chữ ký của anh.