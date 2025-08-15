Ngỡ ngàng Manchester United

Bất chấp mùa giải tồi tệ và cảnh báo thắt lưng buộc bụng, MU vẫn gây sốc khi chi hàng trăm triệu euro ở chợ hè 2025 để nâng cấp đội hình nhằm lấy lại vị thế ông lớn.

MU khuấy đảo chợ hè 2025 với loạt tân binh đắt giá.

Sau mùa giải tệ nhất trong nửa thế kỷ, không suất dự cúp châu Âu, bị cắt giảm nhân sự và viễn cảnh "thắt lưng buộc bụng" từng được chính chủ sở hữu cảnh báo, nhiều người đã nghĩ MU sẽ im ắng trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Từ đầu hè, MU mua sắm rầm rộ. Sân Old Trafford đón Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Cả 3 thương vụ gần chạm mốc 250 triệu euro mua sắm. Chưa dừng ở đó, MU còn theo đuổi Carlos Baleba dù Brighton hét giá không dưới 100 triệu euro. Vậy điều gì giúp họ “mạnh tay” đến thế?

Theo The Athletic, về quy định Lợi nhuận và Bền vững tài chính (PSR), tình hình của MU không ngặt nghèo như tưởng tượng. Doanh thu thương mại và bán vé ổn định, lương giảm đáng kể, cộng thêm các khoản tiết kiệm khác giúp đội chủ sân Old Trafford giữ khoản lỗ trong giới hạn cho phép.

Việc để Marcus Rashford sang Barcelona theo dạng cho mượn giúp MU giảm gánh nặng lương gần 14 triệu euro, qua đó giải phóng đáng kể quỹ chuyển nhượng. Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" còn bỏ túi 25 triệu euro từ các điều khoản bán lại ở những thương vụ Anthony Elanga, Alvaro Fernandez và Maxi Oyedele.

Chưa hết, Chelsea cũng phải trả cho MU khoản phạt 6 triệu euro sau khi rút khỏi thỏa thuận mua đứt Jadon Sancho. Những động thái này tiếp tục bổ sung nguồn tài chính quý giá cho MU ở kỳ chợ hè năm nay.

Baleba có thể tiêu tốn của MU hơn 100 triệu euro nếu thương vụ thành công.

Quan trọng hơn, MU đạt thỏa thuận chia trả theo nhiều năm cho các thương vụ "bom tấn", qua đó giảm áp lực ngay lập tức lên dòng tiền. Dù nợ ròng đã tăng lên hơn 300 triệu euro, MU vẫn duy trì quỹ tiền mặt hơn 80 triệu euro và còn khả năng rút thêm từ hạn mức tín dụng hơn 300 triệu euro.

Tuy nhiên, để tiếp tục chi đậm, việc bán cầu thủ là điều bắt buộc. Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony hay thậm chí Rasmus Hojlund đều nằm trong danh sách thanh lý để tạo nguồn lực cho những bản hợp đồng tiếp theo.

MU đang chơi ván bài mạo hiểm nhưng tính toán kỹ. Họ duy trì sức hút và cạnh tranh danh hiệu bằng các "bom tấn", đồng thời hy vọng việc cải thiện công tác bán cầu thủ sẽ giúp cân bằng sổ sách. Đây là cách họ chọn để vừa khấy đảo chợ hè, vừa giữ mình trong biên an toàn tài chính.

Những khoản tiết kiệm và thu về này không chỉ giúp MU duy trì sự linh hoạt trong chi tiêu, mà còn mở thêm cơ hội để họ tiếp tục mang về các bản hợp đồng lớn, củng cố tham vọng trở lại đỉnh cao ngay ở mùa giải 2025/26.

MU sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford ở vòng khai màn Premier League vào tối 17/8.