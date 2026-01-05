Bùi Vĩ Hào bị loại khỏi danh sách U23 Việt Nam dự cúp châu Á

Chiều 5/1, HLV trưởng Kim Sang-sik chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Bùi Vĩ Hào tiếp tục lỡ hẹn với U23 Việt Nam.

Bên cạnh sự háo hức trước giờ G, đội tuyển cũng phải đối diện không ít lo lắng khi những biến động nhân sự tiếp tục xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm.

Điều chỉnh đáng chú ý nhất so với danh sách sơ bộ gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là việc tiền vệ Nguyễn Lê Phát được điền tên vào đội hình cuối cùng, thay cho Bùi Vĩ Hào. Đây là sự thay đổi bất đắc dĩ, khi Vĩ Hào không thể đáp ứng yêu cầu thể lực sau chấn thương.

Dù đã rất nỗ lực hồi phục, thậm chí góp mặt trong trận tổng duyệt gặp U23 Syria hôm 30/12, cầu thủ này vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất để sẵn sàng cho cường độ thi đấu khắc nghiệt tại vòng chung kết.

Ngoài trường hợp của Vĩ Hào, U23 Việt Nam còn phải giải quyết thêm bài toán ở vị trí thủ môn. Nguyễn Tân buộc phải nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương, khiến ban huấn luyện phải gấp rút triệu tập Phạm Đình Hải để bổ sung lực lượng.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng sự hỗ trợ từ AFC và ban tổ chức nước chủ nhà, thủ môn này kịp hoàn tất thủ tục visa trong chiều 5/1. Dự kiến, Phạm Đình Hải sẽ sớm lên đường sang Saudi Arabia để hội quân cùng toàn đội.

Những xáo trộn liên tiếp ngay trước ngày ra quân rõ ràng đặt U23 Việt Nam vào tình thế không thuận lợi. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bản lĩnh tập thể được thử thách.

Lúc 18h30 ngày 6/1 (giờ Việt Nam), tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Jordan ở trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải siết chặt tinh thần, đoàn kết và nỗ lực gấp bội nếu muốn vượt qua khó khăn và tạo dấu ấn tại đấu trường châu lục.