AFC gọi tên Khuất Văn Khang

Không ồn ào nhưng bền bỉ, Khuất Văn Khang đến Saudi Arabia 2025 với vị thế của một thủ lĩnh tuyến giữa, nơi AFC nhìn thấy điểm tựa lớn nhất trong hành trình của U23 Việt Nam.

Khuất Văn Khang có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Chỉ còn hai ngày nữa, AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2025 sẽ chính thức khởi tranh. 16 đội tuyển chốt danh sách đăng ký, mang theo những gương mặt trẻ ưu tú nhất với tham vọng chinh phục ngôi vương châu lục.

Trong số đó, đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự chú ý đặc biệt khi sở hữu một nhân tố đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải trẻ: Khuất Văn Khang.

Trang chủ AFC, trong bài tổng hợp các gương mặt đáng xem ở từng đội, đã lựa chọn Khuất Văn Khang làm đại diện tiêu biểu của Việt Nam tại bảng A. Đó không phải lựa chọn mang tính ưu ái, mà phản ánh đúng vị thế của tiền vệ sinh năm 2004 trong cấu trúc đội hình hiện tại.

Ở tuổi 21, Văn Khang không còn là “tài năng trẻ triển vọng” theo nghĩa thông thường. Anh có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia, quen với áp lực, nhịp độ và cường độ của những trận đấu lớn. Chính nền tảng đó giúp Văn Khang bước vào giải U23 châu Á với tâm thế của một cầu thủ giữ trục, thay vì chỉ là một phương án bổ trợ.

Trong lối chơi của U23 Việt Nam, Văn Khang được đánh giá cao ở sự toàn diện: tranh chấp quyết liệt, đọc tình huống tốt, phân phối bóng tỉnh táo và đặc biệt là khả năng duy trì nhịp độ thi đấu cho toàn đội. AFC mô tả anh là “trái tim của đội bóng”, một nhận định súc tích nhưng chính xác, bởi mọi phương án triển khai thế trận của Việt Nam đều cần sự ổn định từ khu trung tuyến.

Đáng chú ý, AFC cũng nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh ở Văn Khang. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều cầu thủ cùng độ tuổi. Trong bối cảnh U23 Việt Nam hướng tới việc tái hiện, thậm chí vượt qua thành tích á quân năm 2018, sự điềm tĩnh của một cầu thủ đã “đi trước tuổi” như Văn Khang mang ý nghĩa chiến lược.

Bảng A của giải đấu được đánh giá không dễ chịu, với sự hiện diện của chủ nhà Saudi Arabia, đội bóng giàu tham vọng và sở hữu nhiều cầu thủ đã chinh chiến ở cấp độ ĐTQG. Jordan cũng mang đến một hàng công giàu tốc độ, trong khi Kyrgyz Republic là ẩn số ở lần đầu dự vòng chung kết.

Trong bối cảnh đó, khả năng kiểm soát trung tuyến và giữ cấu trúc đội hình sẽ mang tính quyết định, và đó chính là không gian để Khuất Văn Khang thể hiện vai trò của mình.

Với AFC, việc chọn Khuất Văn Khang làm gương mặt đại diện cho U23 Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận cá nhân. Nó còn là thông điệp rõ ràng: Việt Nam đến Saudi Arabia 2025 không chỉ để tích lũy kinh nghiệm, mà để cạnh tranh thực sự, với một thủ lĩnh nơi tuyến giữa làm điểm tựa.