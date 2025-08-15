Vừa ra mắt, Muller muốn lấy danh hiệu của Messi

Dù đã chinh phục những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá, Thomas Muller vẫn chưa nguôi khát khao chiến thắng khi ra mắt giải MLS.

Ở tuổi 35, Thomas Muller khẳng định anh chưa hề nghĩ đến chuyện giải nghệ. Ngược lại, tiền vệ tấn công người Đức vừa chọn một “cuộc phiêu lưu” mới ở Mỹ, gia nhập Vancouver Whitecaps (MLS) với mục tiêu duy nhất: tiếp tục săn danh hiệu.

Trong buổi ra mắt hôm 14/8 (giờ Mỹ), Muller chia sẻ: “Phiêu lưu chỉ thú vị khi đi kèm cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Nhìn vào phong độ hiện tại của Whitecaps và tiến bộ những năm qua, tôi tin cơ hội ấy là có - không chỉ năm nay, mà cả năm tới.”

Muller ký hợp đồng đến hết mùa 2025, kèm tùy chọn gia hạn đến 2026 với tư cách “Cầu thủ được chỉ định” - trở thành ngôi sao lớn nhất lịch sử đội bóng. Sau 17 năm gắn bó Bayern Munich, anh rời Bundesliga với 250 bàn thắng, 13 chức vô địch quốc gia và tổng cộng 33 danh hiệu. Ở cấp đội tuyển, Muller vô địch World Cup 2014, đoạt Chiếc giày vàng World Cup 2010, ghi tổng cộng 10 bàn tại hai kỳ World Cup.

Với Muller, quá khứ rực rỡ chỉ là động lực để hướng tới tương lai: “Điều thôi thúc tôi là danh hiệu phía trước, là cạnh tranh với đối thủ, với đồng đội và chính bản thân. Thể trạng tôi vẫn quá tốt để treo giày”.

Whitecaps mùa này đang vượt ngoài kỳ vọng, hiện đứng thứ 5 miền Tây MLS với 45 điểm, kém đội đầu bảng 6 điểm và còn 7 vòng đấu. Họ vẫn còn cơ hội tranh Supporters’ Shield, đồng thời hứa hẹn có thể chạm trán Inter Miami của Messi ở vòng play-off MLS Cup tháng 10. Ở đấu trường CONCACAF Champions Cup, Whitecaps vừa vào chung kết và đặt mục tiêu vô địch Canada lần thứ tư liên tiếp.

Muller là huyền thoại của Bayern Munich.



HLV Jesper Sorensen tin Muller giúp tập thể trưởng thành hơn nhờ tinh thần làm việc và khả năng làm gương. Sự xuất hiện của anh khiến vé sân nhà cuối mùa bán chạy kỷ lục, trận ra mắt gặp Houston Dynamo đã cháy vé.

Không khí cuồng nhiệt cũng được Muller cảm nhận ngay khi đặt chân xuống sân bay Vancouver tối thứ tư qua. Anh được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt, cờ quạt tung bay, tiếng hò reo vang dội. Các tù trưởng bản địa tặng anh tấm chăn truyền thống trước khi anh ký tặng, chụp ảnh và cùng người hâm mộ xem Whitecaps hòa Forge FC 2-2 tại bán kết Cúp Canada.