Muller tạo nên lịch sử ở đội bóng Canada

Theo Bild, tiền đạo người Đức dự kiến kiếm được khoảng 6,6 triệu euro trong vòng một năm rưỡi tới tại MLS, cao nhất đội Vancouver Whitecaps. Dù vậy, con số này chỉ bằng một phần ba so với mức 19 triệu euro mà Lionel Messi, ngôi sao số một giải đấu, đang nhận tại Inter Miami.

Trước khi Muller gia nhập, quỹ lương của Vancouver Whitecaps vào khoảng 11,5 triệu euro/mùa. Cầu thủ có mức lương cao nhất CLB hiện tại là Ryan Gauld (khoảng 3 triệu euro mỗi năm).

Marco Reus, đồng đội cũ ở tuyển Đức của Muller, chỉ kiếm khoảng 1 triệu euro/mùa trong màu áo LA Galaxy. Việc gia nhập Vancouver Whitecaps sẽ biến Muller trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất tại giải đấu.

Muller rời Bayern sau một sự nghiệp lừng lẫy với hơn 600 lần ra sân cho câu lạc bộ. Trong màu áo "Hùm xám", Muller giành 12 chức vô địch Bundesliga, 2 Champions League, 2 FIFA Club World Cup và nhiều danh hiệu khác.

Ở đội tuyển Đức, Muller có 45 bàn thắng, giành Chiếc giày vàng World Cup 2010 và cùng "Mannschaft" lên ngôi tại World Cup 2014.

Quyết định đến MLS không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Muller mà còn làm tăng thêm danh tiếng cho giải đấu này, giúp MLS ngày càng thu hút được nhiều ngôi sao lớn.

